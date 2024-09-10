Штрафы будут безжалостными: украинских водителей ждут тотальные проверки

Водителям подготовиться. Украинских автовладельцев ждут тотальные проверки на дорогах. Штрафы будут безумными.

Обновленные правила дорожного движения предусматривают новые штрафы. Эти нововведения требуют от водителей особого внимания. Ведь за несоблюдение правил будут беспощадно штрафовать.

Усиление ответственности за отсутствие документов

Теперь водители обязаны всегда иметь при себе водительские права, техпаспорт и страховой полис. За отсутствие документов придется уплатить штраф — 425 гривен. Если выяснится, что водительских прав у лица вообще нет, то не ждать более суровое наказание — до 3400 гривен. Еще более суровое наказание ждет тех, кто сел за руль несмотря на факт лишения прав. Им придется заплатить аж 20 400 гривен.

Полис ОСАГО и техосмотр

Езда без полиса или с просроченным полисом обойдется вам в 425 гривен штрафа. Если не оплатить его вовремя, сумма штрафа удвоится. Кроме того, отсутствие технического осмотра влечет за собой дополнительный штраф в размере 340 гривен. Помните, что управление транспортным средством без необходимых документов является нарушением Правил дорожного движения и может привести к неприятным последствиям.

Соблюдение правил безопасности на дороге

Если вы ездите без номерных знаков или с неправильно установленными номерами, готовьтесь к штрафу от 1190 до 5100 гривен.

Особое внимание уделяйте безопасности детей. За отсутствие детского автокресла придется заплатить 510 гривен, а за повторное нарушение — уже 850 гривен.

Не забывайте о собственной безопасности и безопасности пассажиров: пристегните ремни безопасности. За каждого непристегнутого пассажира придется заплатить штраф в размере 510 гривен.

Помните, что нарушение правил дорожного движения может привести не только к штрафам, но и к серьезным последствиям для вас и других участников дорожного движения.

Штрафы за превышение скорости и нарушение сигналов светофора

Спеша, можно дорого заплатить. За превышение скорости на 20-50 км/ч придется выложить 340 гривен, а за более значительное превышение — 1700 гривен. Проезд на красный свет обойдется еще дороже – в 510 гривен. Помните, что нарушение правил дорожного движения может привести не только к штрафам, но и к авариям.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения

Вождение в нетрезвом состоянии не только опасно, но и очень дорого. За первое нарушение придется заплатить 17 000 гривен и на год остаться без прав. Повторное нарушение обойдется в 34 000 гривен и лишение прав на три года. А за третье нарушение придется заплатить 50 000 гривен, на десять лет попрощаться с правами и даже потерять собственное авто.