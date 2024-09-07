Евросоюз пересмотрел правила въезда для украинцев: изменения вступят в силу осенью
Европейский союз анонсировал введение важных изменений. Эти нововведения коснутся всех граждан Украины, которые будут въезжать на территорию стран ЕС.
Речь идет об улучшении пограничного контроля для лиц, желающих попасть в ЕС.
Когда изменения вступят в силу и что изменится
Уже с ноября этого года Европейский союз введет новую, улучшенную систему контроля на границе. Речь идет о технологии EES.
Если коротко, то речь идет о введении новых цифровых проверок. Это принесет конец эры штампов в паспортах граждан третьих страны, включая Украину.
Что такое система EES
Систему слежения EES (Entry/Exit System) вводят для отслеживания того, кто попадает на территорию ЕС. Это не просто штамп в паспорте, а настоящая электронная система. Она запомнит каждого гостя по его биометрическим данным – отпечаткам пальцев и фотографии. С 10 ноября 2024 года, чтобы попасть в Шенгенскую зону, вам придется пройти через специальный терминал. Он, как сканер в супермаркете, прочитает ваш паспорт, а затем попросит приложить пальцы и посмотреть в камеру. Эти данные сразу же попадут в электронную базу данных.
Почему это нужно
Введение этой системы контроля имеет свои особенности. Введение EES имеет сразу несколько целей.
- Усиление безопасности. Система поможет выявить людей, которые находятся в Шенгенской зоне незаконно или хотят воспользоваться фальшивыми документами.
- Более быстрый контроль:. Благодаря автоматизации, границу украинцы смогут пересекать быстрее.
- Удобнее планирование путешествий. Система поможет отслеживать, сколько дней вы уже провели в Шенгенской зоне и сколько еще можете оставаться в рамках безвиза.
В целом для украинцев это нововведение не будет иметь существенно значения. Это просто способ несколько осовременить и ускорить процедуру ускорения границы. Просто учитывайте этот факт. О других возможных изменениях будет сообщено дополнительно.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter