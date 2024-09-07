Євросоюз переглянув правила в’їзду для українців: зміни набудуть чинності восени

Європейський союз анонсував запровадження важливих змін. Ці нововведення торкнуться всіх громадян України, які будуть в’їжджати на територію країн ЄС.

Йдеться про покращення прикордонного контролю для осіб, що бажають потрапити до ЄС.

Коли зміни наберуть чинності та що зміниться

Вже з листопада цього року Європейський союз запровадить нову, покращену систему контролю на кордоні. Йдеться про технологію EES.

Якщо коротко, то йдеться про запровадження нових цифрових перевірок. Це принесе кінець ери штампів в паспортах громадян третіх країни, включно з Україною.

Що таке система EES

Систему стеження EES (Entry/Exit System) вводять для відстеження того, хто потрапляє на територію ЄС. Це не просто штамп в паспорті, а справжня електронна система. Вона запам’ятає кожного гостя за його біометричними даними — відбитками пальців і фотографією. З 10 листопада 2024 року, щоб потрапити в Шенгенську зону, вам доведеться пройти через спеціальний термінал. Він, як сканер в супермаркеті, прочитає ваш паспорт, а потім попросить прикласти пальці і подивитися в камеру. Ці дані відразу ж потраплять в електронну базу даних.

Чому це потрібно

Запровадження цієї системи контролю має свої особливості. Запровадження EES має одразу кілька цілей.

Посилення безпеки. Система допоможе виявити людей, які перебувають у Шенгенській зоні незаконно або хочуть скористатися фальшивими документами.

Швидший контроль:. Завдяки автоматизації, кордон українці зможуть перетинати швидше.

Зручніше планування подорожей. Система допоможе відстежувати, скільки днів ви вже провели в Шенгенській зоні і скільки ще можете залишатися в рамках безвізу.

Загалом для українців це нововведення не матиме суттєво значення. Це просто спосіб дещо осучаснити та прискорити процедуру прискорення кордону. Просто враховуйте цей факт. Про інші можливі зміни буде повідомлено додатково.