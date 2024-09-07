Стало известно, почему люди, которые имели одинаковую зарплату и стаж получают разные пенсии

В Украине вроде бы и простая пенсионная реформа и одновременно сосчитать точно, какую пенсию вы будете получать очень сложно. Более того, иногда двое пенсионеров, которые имеют одинаковый стаж и в прошлом имели одинаковую зарплату, получают пенсии разных размеров. Почему так случается, объясняют эксперты.

Пенсии быстро устаревают

Эксперты объясняют, что для всех украинцев пенсию рассчитывают по одной формуле. То есть, берут среднюю зарплату за три последних года, умножают на стаж в годах, затем на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней. Граждане, которые выходят на пенсию в этом году, имея 35 лет стажа и, допустим, средний размер зарплаты будут получать 4 745 гривен пенсии.

В то время как люди, которые выходили на пенсию в 2020 году, имеют при таких же показателях примерно 4300 гривен. Эксперты говорят, что дело в размере зарплат. За последние несколько лет зарплаты росли, поэтому тем, кто выходит на пенсию, в этом году считают более высокие суммы, чем тем, кто вышел на пенсию несколько лет назад. Исключение, если лицо с 2020 года не получало повышения зарплаты, тогда у него будет такая же пенсия, как и у тех, кто выходил на заслуженный отдых четыре года назад. Но на деле такого почти не встречается.

Разнообразные надбавки и индексация не способны сравнить эту разницу, поэтому эксперты предполагают, что люди, вышедшие на пенсию несколько лет назад, с каждым годом станут беднее. Их пенсия будет сильно отличаться от новой, которую будут оформлять те, кто будет выходить на отдых в этом и последующих годах.

Также к последним плохим новостям можно отнести и то, что в 2025 году минимальную пенсию не планируют повышать. Рост произойдет только в рамках ежегодной мартовской индексации.