Стало відомо, чому люди, які мали однакову зарплату та стаж отримують різні пенсії

В Україні начебто й проста пенсійна реформа та водночас порахувати достеменно, яку пенсію ви будете отримувати дуже складно. Ба більше, інколи двоє пенсіонерів, які мають однаковий стаж та у минулому мали однакову зарплату наразі отримують пенсії різних розмірів. Чому так трапляється пояснюють експерти.

Пенсії швидко застарівають

Експерти пояснюють, що для всіх українців пенсію вираховують за однією формулою. Тобто беруть середню зарплату за три останні роки, множать на стаж в роках, потім на 1% та на співвідношення власної зарплати до середньої. Громадяни, які виходять на пенсію цьогоріч, маючи 35 років стажу та допустимо середній розмір зарплати отримуватимуть 4 745 гривень пенсії.

Тоді, як люди, що виходили на пенсію у 2020 році мають при таких самих показниках приблизно 4300 гривень. Експерти кажуть, що справа у розмірі зарплат. За останні кілька років зарплати зростали, тож тим хто виходить на пенсію цьогоріч рахують вищі суми, ніж тим хто вийшов на пенсію кілька років тому. Виключення, якщо особа від 2020 року не отримувала підвищення зарплатні, тоді в неї буде така ж пенсія, як і у тих, хто виходив на заслужений відпочинок чотири роки тому. Але на ділі, такого майже не зустрічається.

Різноманітні надбавки та індексація не здатні зрівняти цю різницю, тож експерти припускають, що люди, які вийшли на пенсію кілька років тому з кожним роком ставатимуть біднішими. Їхня пенсія сильно відрізнятиметься від нової, яку оформлюватимуть ті, хто виходитиме на відпочинок у цьому та наступних роках.

Також до останніх поганих новин можна віднести й те, що у 2025 році мінімальну пенсію не планують підвищувати. Зростання відбудеться лише в рамках щорічної березневої індексації.