В НБУ ответили, появится ли в Украине банкнота номиналом в 5 000 гривен

Время от времени в социальных сетях или в некоторых СМИ появляются публикации о вероятном введении в обращение банкноты номиналом в 5000 гривен. Люди неоднозначно реагируют на такие сообщения, считая, что это предвестник большой инфляции, которая и так уверенно растет в Украине. В связи с этим в НБУ поспешили дать официальный комментарий. Говорят, подобной купюры вводить не планируют. И дальше банкнотой с наибольшим номиналом будет оставаться 1000 гривен.

Из обращения будут наоборот выводить ряд купюр

В НБУ также добавили, что из обращения будут выводить мелкие монеты, а еще купюры номиналом от 1 до 200 гривен, имеющих устаревшую защиту. В основном это купюры выпущены до 2012-2014 года. Их хотят постепенно изымать, утилизировать и вместо этого заменять новыми. Это должно улучшить качество наличных средств, а еще сделать их более безопасными. Речь о том, что купюры нового образца сложно будет подделать мошенникам.

Тем у кого дома есть старые купюры, не стоит волноваться. Они по-прежнему остаются актуальным платежным инструментом. Ими можно рассчитываться в магазине, их принимают в терминалах и т.п.

НБУ предлагает реализовать еще один проект

К теме последних новостей от НБУ стоит добавить и то, что Национальный банк хочет, чтобы слово “копейка” было заменено словом “шаг”.

“Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как “копейка” фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским. У нас есть свое, удельно украинское, слово для определения мелких монет — это слово “шаг”, – заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Когда проект будет реализован, как и будет ли вообще узнаем уже в ближайшее время.