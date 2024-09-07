В НБУ відповіли, чи з’явиться в Україні банкнота номіналом у 5 000 гривень

Час від часу в соціальних мережах або ж у деяких ЗМІ з’являються публікації про ймовірне введення в обіг банкноти номіналом у 5000 гривень. Люди неоднозначно реагують на такі повідомлення вважаючи, що це передвісник великої інфляції, яка й так наразі впевнено зростає в Україні. У зв’язку з цим в НБУ поквапилися дати офіційний коментар. Кажуть подібної купюри вводити не планують. Й надалі банкнотою з найбільшим номіналом залишатиметься 1000 гривень.

З обігу навпаки виводитимуть низку купюр

В НБУ також додали, що з обігу виводитимуть дрібні монети, а ще купюри номіналом від 1 до 200 гривень, які мають застарілий захист. Переважно це купюри випущені до 2012-2014 року. Їх хочуть поступово вилучати, утилізовувати й натомість замінювати новими. Це мало б покращити якість готівкових коштів, а ще зробити їх більш безпечними. Мова про те, що купюри нового зразка складно буде підробити шахраям.

Тим у кого вдома є старі купюри не варто хвилюватися. Вони й надалі залишаються актуальним платіжним інструментом. Ними можна розраховуватися в магазині, їх приймають у терміналах і тому подібне.

НБУ пропонує реалізувати ще один проєкт

До теми останніх новин від НБУ варто додати й те, що Національний банк хоче аби слово “копійка” було замінене словом “шаг”.

“Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли беззаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як “копійка” фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадене та понівечене кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від щонайменшої спорідненості з будь-чим московським. Ми маємо своє, питомо українське, слово для визначення дрібних монет — це слово “шаг”, – заявив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Коли проєкт буде реалізований, як, та чи буде взагалі дізнаємось вже найближчим часом.