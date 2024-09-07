Запад планирует снизить помощь Украине: эскминистр иностранных дел дал эксклюзивное интервью

Все время, когда идет война Президент Украины Владимир Зеленский вместе со многими другими представителями власти постоянно требуют от западных партнеров увеличить помощь для Украины. Уже третий год войны, а в наших городах все еще недостаточно систем ПВО, из-за чего нет возможности сбивать все вражеские ракеты и они уносят множество жизней мирных жителей. Эксминистр иностранных дел Владимир Огрызко дал большое и эксклюзивное интервью, где высказал собственное мнение и наблюдение по поводу позиции западных партнеров.

Министр считает, что Запад не спешит помогать Украине

Огрызко считает, что большая проблема заключается в неоднородности мнений лидеров и парламентов многих стран. К примеру, Венгрия продолжает блокировать новые пакеты помощи от ЕС. А в Германии уже заговорили о сокращении финансовой помощи для Украины почти вдвое. Делать это планируют уже в 2025 году. Даже уже обещанная помощь очень не оперативно поступает в Украину.

“Учитывая события последних дней, а именно ужасные обстрелы Россией украинских городов, особенно Полтавы и Львова, актуальна для нас защита воздушного пространства страны. Первое – это системы ПВО. Еще в июле на саммите НАТО Украине пообещали в скором времени предоставить не менее 5 ЗРК Patriot и их аналогов, а также десятки средств меньшего радиуса действия. Однако, на сегодняшний день большинство из обещанного все еще “в пути“, — говорит Огрызко.

Еще одна страна, которая могла бы существенно помочь Украине, но выражает тотальную нерешительность – это Польша. У поляков есть возможность сбивать ракеты, которые летят в западные области, однако не решаются это делать.

“Еще в феврале этого года президент Польши Анджей Дуда предложил лидерам НАТО обсудить этот вопрос, заявив, что его страна готова это делать. Украина уже на Совбезе ООН призвала партнеров помочь сбивать российские ракеты, но результат нулевой”, — добавляет эксминистр.

Недалеко от Европы отошли и США. Оттуда Украина все еще ждет разрешения на использование дальнобойного оружия, чтобы бить по военным целям на территории России.

“Но на днях в Белом доме сообщили, что США не намерены разрешать ВСУ использовать американское оружие для дальних ударов вглубь РФ и не ведут процесс пересмотра этой политики”, — подытожил Огрызко.

В своем интервью Огрызко затрагивает еще много актуальных тем, анализирует обещания, которые дают западные партнеры и как долго они затем выполняются их или не выполняются вовсе. Все это свидетельствует о том, что ни у кого нет четкого плана окончания войны или каких-либо четких сигналов о том, что партнеры будут с Украиной, пока нам не удастся полностью освободить свои земли.