Захід планує зменшувати допомогу Україні: ескміністр закордонних справ дав ексклюзивне інтерв’ю

Весь час відколи триває війна Президент України Володимир Зеленський разом з багатьма іншими представниками влади постійно вимагають від західних партнерів збільшити допомогу для України. Вже третій рік війни, а в наших містах все ще недостатньо систем ППО через що немає змоги збивати всі ворожі ракети й вони забирають безліч життів мирних мешканців. Ексміністр закордонних справ Володимир Огризко дав велике та ексклюзивне інтерв’ю, де висловив власну думку й спостереження щодо позиції західних партнерів.

Міністр вважає, що Захід не квапиться допомагати Україні

Огризко вважає, що велика проблема полягає у неодностайності думок лідерів та Парламентів багатьох країн. До прикладу, Угорщина й надалі продовжує блокувати нові пакети допомоги від ЄС. А в Німеччині вже заговорили про скорочення фінансової допомоги для України майже вдвічі. Робити це планують вже у 2025 році. Навіть вже обіцяна допомога дуже не оперативно поступає до України.

“Зважаючи на події останніх днів, а саме жахливі обстріли Росією українських міст, особливо Полтави та Львову, актуальним для нас є захист повітряного простору країни. Перше – це системи ППО. Ще у липні на саміті НАТО Україні пообіцяли незабаром надати щонайменше 5 ЗРК Patriot та їх аналогів, а також десятки засобів меншого радіусу дії. Однак, на сьогодні більшість з обіцяного все ще “в дорозі”, – каже Огризко.

Ще одна країна, яка могла б суттєво допомогти України, але висловлює тотальну нерішучість — це Польща. Поляки мають змогу збивати ракети, які летять у західні області, однак не наважуються це робити.

“Ще у лютому цього року президент Польщі Анджей Дуда запропонував лідерам НАТО обговорити це питання, заявивши, що його країна готова це робити. Україна вже й на Радбезі ООН закликала партнерів допомогти збивати російські ракети, але результат нульовий”, – додає ексміністр.

Не далеко від Європи відійшли й США. Звідти Україна все ще чекає дозволу на використання далекобійної зброї, щоб бити по військових цілях на території Росії.

“Але днями у Білому домі повідомили, що “США не мають наміру дозволяти ЗСУ використовувати американську зброю для дальніх ударів углиб РФ і не ведуть процес перегляду цієї політики“, – підсумував Огризко.

У своєму інтерв’ю Огризко зачіпає ще багато актуальних тем, аналізує обіцянки, які дають західні партнери та те, як довго вони потім виконуються або й не виконуються зовсім. Все це свідчить про те, що ні в кого немає чіткого плану закінчення війни або бодай якихось чітких сигналів про те, що партнери будуть з Україною допоки нам не вдасться повністю звільнити свої землі.