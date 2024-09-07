Новая государственная программа: женщин будут бесплатно обучать высокооплачиваемой профессии с последующим трудоустройством

В Украине третий год идет война, а затем и мобилизация. Из-за того, что под нее подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, многие компании столкнулись с дефицитом кадров. Пустуют именно те вакансии, которые раньше занимали мужчины. Их становится все меньше и ежедневно в ряды ВСУ отправляется еще и еще больше представителей мужского пола. В связи с этим, на некоторые должности будут поощрять трудоустраиваться женщин. Для этого им будут даже предлагать бесплатную учебу с последующим гарантированным трудоустройством. О такой государственной программе уже заговорили в Министерстве инфраструктуры.

Женщин будут учить управлять автобусами

Больше всего страдает именно транспортная отрасль. В Украине очень многие женщины имеют категорию В и управляют легковым транспортом, а вот водители автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, — это у 90% мужчины. Чтобы понемногу привлекать женщин к этой области, государство будет проводить бесплатные курсы с последующим трудоустройством.

Принять участие в программе смогут женщины в возрасте от 21 до 65 лет. В настоящее время программа будет действовать только для проживающих в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Полтавской, Черниговской и Николаевской областях. Также желающие принять участие в программе должны иметь трехлетний опыт вождения и водительское удостоверение B/C/CE или D1.

“Участницы проекта пройдут переподготовку и переквалификацию для приведения навыков в соответствие с требованиями реформирования пассажирского транспорта в Украине и международными стандартами. Предусмотрено обучение для 100 женщин”, – говорится в сообщении Министерства.

Как подать заявку на участие?

Если вы отвечаете вышеуказанным критериям, то можете подать заявку по данной ссылке. Нужно только заполнить анкету, пройти собеседование с инициаторами проекта и подписать согласие на дальнейшее трудоустройство. Тех, кто не планирует после обучения работать водителем, к программе не будут допускать.

По предварительным данным зарплата водителя автобуса варьируется от 25 000 до 40 000 гривен и больше, в зависимости от компании.