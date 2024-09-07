Нова державна програма: жінок безкоштовно навчатимуть високооплачуваній професії з подальшим працевлаштуванням

В Україні третій рік триває війна, а відтак й мобілізація. Через те, що під неї підлягають чоловіки у віці від 18 до 60 років дуже багато компаній стикнулися з дефіцитом кадрів. Пустують саме ті вакансії, які раніше займали чоловіки. Їх стає все менше, й щодня у лави ЗСУ відправляється ще і ще більше представників чоловічої статі. У зв’язку з цим, на деякі посади заохочуватимуть працевлаштовуватись жінок. Для цього їм навіть пропонуватимуть безкоштовне навчання з подальшим гарантованим працевлаштуванням. Про таку державну програму вже заговорили у Міністерстві інфраструктури.

Жінок навчатимуть керувати автобусами

Найбільше страждає саме транспортна галузь. В Україні дуже багато жінок мають категорію В і кермують легковим транспортом, а от водії автобусів, які здійснюють пасажирські перевезення — це у 90% чоловіки. Щоб потроху залучати жінок до цієї галузі держава проводитиме безкоштовні курси з подальшим працевлаштуванням.

Взяти участь у програмі зможуть жінки віком від 21 до 65 років. Наразі програма діятиме лише для тих хто проживає у Києві, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях. Також бажаючі взяти участь у програмі мають мати трирічний досвід водіння і водійське посвідчення B/C/CE або D1.

“Учасниці проєкту пройдуть перепідготовку та перекваліфікацію для приведення навичок у відповідність до вимог реформування пасажирського транспорту в Україні та міжнародних стандартів. Передбачено навчання для 100 жінок”, – йдеться у повідомленні Міністерства.

Як подати заявку на участь?

Якщо ви відповідаєте вищевказаним критеріям, то можете подати заявку за даним посиланням. Потрібно всього лиш заповнити анкету, пройти співбесіду з ініціаторами проєкту та підписати згоду на подальше працевлаштування. Тих, хто не планує після навчання працювати водієм, до програми не буде допущено.

За попередніми даними зарплата водія автобуса варіюється від 25 000 до 40 000 гривень і більше залежно від компанії.