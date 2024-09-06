Психологи назвали пять проблем, с которыми сталкиваются только люди с высоким IQ

Быть умным круто, перспективно, но моментами очень сложно. Как показывают результаты различных исследований, люди с высоким уровнем интеллекта чаще страдают стрессом, головными болями, а еще значительно чаще сталкиваются с рядом проблем. Это подтверждают и психологи. Они говорят, что есть ряд ситуаций, с которыми сталкиваются только умные люди.

Таких проблем есть пять

Специалисты выделяют пять ключевых проблем с которыми часто сталкиваются люди с высоким IQ и о которых редко задумываются те у кого интеллект не столь высок.

Умным трудно принимать важные решения. Проблема состоит в том, что часто благодаря своему аналитическому складу ума они находят сразу несколько решений той или иной ситуации. Выбрать какое-нибудь одно решение им бывает крайне не легко. Страх к неудачам. Умные люди четко понимают, что от каких-то их действий зависит то, как сложится их дальнейшая жизнь. Они редко полагаются на судьбу, ведь уверены, что только самостоятельно ее можно творить. Соответственно, чувствуют на себе большую ответственность и боятся ошибиться. Избыточный перфекционизм. Умные люди всегда считают, что они могли бы еще больше, еще лучше и круче. Им тяжело себя похвалить за то, что они сделали. От избыточной самокритики их настроение часто плохое. Синдром самозванца. Именно действительно умные люди чаще всего страдают от него. Люди с низким IQ часто более уверены в себе и в своих сомнительных талантах, чем те, у кого они действительно есть. Одиночество. К сожалению, люди с высоким уровнем интеллекта часто чувствуют себя одиноко или излишне в большинстве компаний. Они любят интересных собеседников, разделяющих их взгляды, и со многими просто не находят общий язык.

Психологи советуют таким людям меньше себя критиковать, чаще расслабляться и стараться меньше контролировать себя и свою собственную жизнь.