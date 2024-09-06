Психологи назвали п’ять проблем з якими стикаються лише люди з високим IQ

Бути розумним круто, перспективно, але моментами дуже складно. Як показують результати різних досліджень, люди з високим рівнем інтелекту частіше страждають від стресу, головних болів, а ще значно частіше стикаються з низкою проблем. Це підтверджують й психологи. Вони кажуть, що є низка ситуацій з якими стикаються лише розумні люди.

Таких проблем є п’ять

Фахівці виділяють п’ять ключових проблем з якими часто стикаються люди з високим IQ і про які рідко задумуються ті в кого інтелект не такий високий.

Розумним важко приймати важливі рішення. Проблема полягає в тому, що часто завдяки своєму аналітичному складу розуму вони знаходять відразу кілька рішень тієї, чи іншої ситуації. Вибрати якесь одне рішення їм буває вкрай не легко. Страх до невдач. Розумні люди чітко розуміють, що від якихось певних їх дій залежить те, як складеться їх подальше життя. Вони рідко покладаються на долю, адже впевнені, що лише самостійно можна її творити. Відповідно відчувають на собі велику відповідальність й бояться помилитися. Надлишковий перфекціонізм. Розумні люди завжди вважають, що вони могли ще більше, ще краще і ще крутіше. Їв важко себе похвалити за те, що вони зробили. Від надлишкової самокритики їх настрій часто поганий. Синдром самозванця. Саме дійсно розумні люди найчастіше від нього страждають. Люди з низьким IQ часто більш впевнені в собі й у своїх сумнівних талантах, ніж ті в кого вони дійсно є. Самотність. На жаль, люди з високим рівнем інтелекту часто почуваються самотньо або ж зайво у більшості компаній. Вони люблять цікавих співрозмовників, які розділяють їхні погляди, й з багатьма просто не знаходять спільної мови.

Психологи радять таким людям менше себе критикувати, частіше розслаблятися і намагатися менше контролювати себе на власне життя.