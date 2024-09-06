Названы категории смс-сообщений, которые нужно сразу удалять: они угрожают безопасности ваших данных

Вероятно каждый хоть раз слышал об онлайн мошенничестве, когда аферисты с помощью различных схем и манипуляций могут получить данные к вашему телефону или ноутбуку. После этого им не составит большого труда получить доступ к вашим аккаунтам, электронной почте и даже мобильным банкам. Соответственно часто люди жалуются, что от их имени кто-то рассылает знакомым сообщения с просьбой о финансовой помощи. Или, что кто-то украл с их банковских счетов все деньги. Чтобы такого не случилось нужно знать о некоторых элементарных мерах безопасности. К примеру, игнорировать определенную категорию смс-сообщений.

Всегда удаляйте смс с разными ссылками

Наиболее подозрительными должны быть сообщения, которые приходят от незнакомых номеров или от незнакомых пользователей и в этих сообщениях есть непонятные ссылки. В 99% перейдя по этой ссылке вы автоматически попадаете в ловушку к мошенникам. Далее они сразу же взломают ваш аккаунт или телефон и получат полный доступ к его данным. Также эксперты советуют сразу удалять все сообщения, если они пришли с неизвестного зарубежного номера. Особенно, если речь идет о таких странах, как Бразилия или США. С большой вероятностью это тоже активизировались мошенниками. От того, что вы откроете сообщение, в большинстве случаев ничего не случится. Проблемы у вас будут, если вы перейдете по ссылке, которая в этом сообщении прикреплена.

Что делать, если вас все-таки взломали?

Если вы перешли по непонятной ссылке, или подозреваете, что ваши данные могли попасть в опасность, нужно сразу же заменить пароли к важным учетным записям. Также, для важных приложений, таких как мобильные банки или социальные сети, можно подключить функцию “Двойная аутентификация”. Далее можно попытаться почистить телефон с помощью различных антивирусов, или если это не помогает, то отнести его в специализированный сервисный центр.