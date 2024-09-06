Названо перелік смс-повідомлень, які потрібно одразу видаляти: вони загрожують безпеці ваших даних

Ймовірно кожен бодай раз чув про онлайн шахрайство, коли аферисти за допомогою різноманітних схем та маніпуляцій можуть отримати дані до вашого телефону або ноутбука. Після цього їм не складе великих труднощів отримати доступ до ваших облікових записів, електронної пошти та навіть мобільних банків. Відповідно, часто люди скаржаться, що від їх імені хтось розсилає знайомим повідомлення з проханням про фінансову допомогу. Або ж, що хтось вкрав з їхніх банківських рахунків всі гроші. Щоб такого не трапилося треба знати про деякі елементарні заходи безпеки. Наприклад, ігнорувати певну категорію смс-повідомлень.

Завжди видаляйте смс з різними посиланнями

Найбільш підозрілими мають бути повідомлення, які приходять від незнайомих номерів, або від незнайомих користувачів й у цих повідомленнях є незрозумілі посилання. У 99% перейшовши за цим посиланням ви автоматично потрапляєте у пастку до шахраїв. Далі вони одразу ж зламують ваш акаунт, чи телефон й мають повний доступ до його даних. Також експерти радять одразу ж видаляти всі повідомлення, якщо вони прийшли з невідомого закордонного номера. Особливо, якщо мова про такі країни, як Бразилія, чи США. З великою ймовірністю це теж активізувались шахраї. Від того, що ви відкриєте повідомлення у більшості випадків нічого не трапиться. Проблеми у вас будуть, якщо ви перейдете за посиланням, яке у цьому повідомленні прикріплене.

Що робити, якщо вас все-таки зламали?

Якщо ви перейшли за незрозумілим посиланням, або ж підозрюєте, що ваші дані могли потрапити у небезпеку потрібно одразу ж замінити паролі до важливих облікових засобів. Також, для важливих додатків, таких як мобільні банки, чи соціальні мережі, можна підключити функцію “Подвійна аутентифікація”. Далі можна спробувати почистити телефон за допомогою різноманітних антивірусів, або ж якщо це не допомагає, то віднести його у спеціалізований сервісний центр.