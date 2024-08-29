Розы не в тренде: флористы рассказали, какие букеты заказывают учителям в 2024 году

В Украине давно принято на 1 сентября идти в школу с букетом цветов. Школьники дарят их своему классному руководителю или любимой учительнице. Несмотря на то, что во многих других странах подобной практики нет в Украине, она не теряет актуальности, а наоборот с каждым годом только нарастает. Более того, теперь появились еще и критерии, по которым оценивают модность букета. Оказывается, в 2024 году есть трендовые цветы и не очень. Так что дарить, чтобы не отставать от актуальных тенденций?

Флористы рассказали, какие цветы в этом году самые модные

Всего названы три разных типа букетов из разных цветов. К слову, цена букета значения не имеет, напротив, некоторые из таких композиций будут достаточно бюджетными.

Итак:

Букет из одного крупного цветка декорирован зеленью. В центре композиции может быть гортензия, являющаяся классикой для таких букетов. Можно быть более креативным и взять, например, подсолнечник. Цветок щедро декорировать зеленью и желательно упаковать в простую крафтовую бумагу без каких-либо узоров. Такая композиция получится очень нежной, лаконичной и со вкусом. Георгины. Эти цветы, которые есть у многих на клумбе снова на пике популярности. Из них можно создать монобукет (взяв цветы одного или нескольких цветов). Также можно сочетать с зеленью или другими цветами. К слову, букет из георгин можно купить не только в цветочных магазинах, но и на рынке у бабушек. На эти цветы как раз сезон поэтому найти их будет не проблема. Гвоздики. И на эти цветы тренд тоже возвращается, однако забудьте о красных гвоздиках, которые у многих ассоциируются с похоронами. Удачной альтернативой станут розовые, желтые, персиковые или белые гвоздики. Такой букет тоже смотрится очень удачно и лаконично.

Конечно, каждый может отталкиваться и от собственного вкуса, в конце концов, не красивых цветов не бывает.