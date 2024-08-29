Троянди не в тренді: флористи розповіли, які букети замовляють вчителям у 2024 році

В Україні здавна прийнято на 1 вересня йти в школу з букетом квітів. Школярі дарують їх своєму класному керівнику, чи улюбленій вчительці. Попри те, що в багатьох інших країнах подібної практики немає в Україні вона не втрачає актуальності, а навпаки з кожним роком лише наростає. Ба більше того, тепер з’явилися ще й критерії за якими оцінюють модність букета. Виявляється у 2024 році є трендові квіти та не дуже. То що дарувати аби не відставати від актуальних тенденцій?

Флористи розповіли, які квіти цьогоріч є наймоднішими

Всього названо три різних типи букетів з різних квітів. До слова, ціна букета значення немає, навпаки деякі з таких композицій будуть доволі бюджетними.

Отож:

Букет з однієї великої квітки декорований зеленню. В центрі композиції може бути гортензія, що є класикою для таких букетів. Можна й бути більш креативним та взяти, наприклад, соняшник. Квітку щедро декорувати зеленню й упакувати бажано в простий крафтовий папір без будь-яких візерунків. Така композиція вийде дуже ніжною, лаконічною та зробленою зі смаком. Жоржини. Ці квіти, які є у багатьох на клумбі знову на піку популярності. З них можна створити монобукет (взявши квіти одного або кількох кольорів). Також можна поєднувати з зеленню, чи іншими квітами. До слова, букет з жоржин можна купити не лише у квіткових крамницях, а й на ринку у бабусь. На ці квіти якраз сезон тож знайти їх буде не проблема. Гвоздики. І на ці квіти тренд теж повертається, однак забудьте про червоні гвоздики, які у багатьох асоціюються з похороном. Вдалою альтернативою стануть рожеві, жовті, персикові, чи білі гвоздики. Такий букет теж виглядає дуже вдало та лаконічно.

Звісно, кожен може відштовхуватись й від власного смаку, зрештою не красивих квітів не буває.