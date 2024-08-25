Кабмин назвал сумму, которую украинцы должны заплатить за год стажа до пенсии

Все украинцы имеют право докупить стаж для начисления пенсии или ее увеличения. Год страхового стажа по состоянию на 2024 год стоит почти 21 500 гривен. Об этом официально сообщили на официальном сайте Кабинета Министров Украины.

Детали

Граждане Украины имеют право докупить годы стажа. Только так можно обеспечить себе большую пенсию в будущем.

Эта услуга доступна всем украинцам, достигшим 16 летнего возраста. В первую очередь речь идет о лицах, которые трудоустроены за рубежом, но в будущем желают получать пенсию в Украине. Также это предложение актуально для людей предпенсионного возраста. Чаще всего стаж покупают лица с низким уровнем дохода и те, кому не хватает лет стажа для выхода на пенсию.

Чтобы лицу, которое официально не работает, был зачислен полный месяц страхового стажа, оно само или родственник должны уплатить минимальный страховой взнос. Его сумму считают по простой формуле – сумму минимальной зарплаты умножить на 22%.

Добавим, что с 1 апреля 2024 года минимальный страховой взнос составляет 1 760 гривен. То есть покупка годового страхового стажа обойдется в 21 480 гривен.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитывают за месяц, в котором эти средства поступили на счет Пенсионного фонда Украины.

В общем украинцы могут стабильно покупать страховой стаж, например, проводя ежемесячные платежи или обращаться в Пенсионный фонд Украины раз в год или в другой период. Также возможен вариант покупки лишь нескольких месяцев стажа, чтобы человек мог выйти на пенсию по достижении определенного возраста, а не ждать еще минимум год для получения права выхода на заслуженный отдых.

В то же время украинцев призывают рассчитывать только на себя. Предлагают самостоятельно делать взносы, в том числе в негосударственный пенсионный фонд. Количество пенсионеров постоянно растет, тогда как количество работающего населения уменьшается. И эта тенденция будет сохраняться, в том числе из-за войны.