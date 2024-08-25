Кабмін назвав суму, яку українці мають заплатити за рік стажу до пенсії

Всі українці мають право докупити стаж для нарахування пенсії чи її збільшення. Рік страхового стажу станом на 2024 рік коштує маже 21 500 гривень. Про це офіційно повідомили на офіційному сайті Кабінету Міністрів України.

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Громадяни України мають право докупити роки стажу. Тільки так можна забезпечити собі більшу пенсію в майбутньому.

Ця послуга доступна всім українцям, що досягли 16 річного віку. В першу чергу йдеться про осіб, які працевлаштовані за кордоном, але в майбутньому бажають отримувати пенсію в Україні. Також ця пропозиція актуальна для людей передпенсійного віку. Найчастіше стаж купують особи з низьким рівнем доходу та ті, кому не вистачає років стажу для виходу на пенсію.

Щоб особі, яка офіційно не працює, був зарахований повний місяць страхового стажу, вона сама чи родич повинні сплатити мінімальний страховий внесок. Його суму рахують за простою формулою — суму мінімальної зарплати помножити на 22%.

Додамо, що з 1 квітня 2024 року мінімальний страховий внесок складає 1 760 гривень. Тобто покупка річного страхового стажу обійдеться у 21 480 гривень.

Суми сплачених страхових внесків зараховують за місяць, в якому ці кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Загалом українці можуть стабільно купувати страховий стаж, наприклад, проводячи щомісячні платежі або звертатися до Пенсійного фонду України раз на рік чи в інший період. Також можливий варіант покупки лише кількох місяців стажу, щоб особа могла вийти на пенсію після досягнення певного віку, а не чекати ще мінімум рік для здобуття права виходу на заслужений відпочинок.

Водночас українців закликають розраховувати лише на себе. Пропонують самостійно робити внески, в тому числі в недержавний пенсійний фонд. Кількість пенсіонерів постійно зростає, тоді як кількість працюючого населення зменшується. І ця тенденція буде зберігатися, в тому числі через війну.