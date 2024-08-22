Укрэнерго сообщило, как будут выключать свет с 26 августа по 1 сентября

Стало известно, как будут выключать свет на следующей неделе. Есть большая вероятность, что отключений света удастся избежать. По словам председателя правления НЭК «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого отключений света до первого сентября удастся избежать.

Детали

На днях Владимир Кудрицкий заявил, что пока будет сохраняться жара, то будут определенные дефицитные часы. Поэтому энергетики вынуждены снова применять графики отключений. Однако жара будет непродолжительной, поэтому говорить о стабильном применении графиков отключения пока не приходится. С понедельника по среду включительно по всей Украине действовали графики отключений. В четверг ограничения не применяли на большей территории Украины. На пятницу отключения тоже пока не прогнозируются. Однако следует быть готовыми к отключениям в вечерние часы.

Также Кудрицкий отметил, что ближе к выходным в Украине ожидается снижение температуры, кроме того, планируется запуск дополнительных энергоблоков на некоторых электростанциях. Это поможет минимизировать дефицит и уменьшить продолжительность отключений или избежать их.

Соответственно последнюю неделю августа отключений света удастся избежать. Но радоваться рано. Впереди зима, поэтому с большой вероятностью графики отключений вернутся в середине или в конце октября. Хотя это во многом зависит от температуры воздуха и того, не совершат ли российские оккупанты очередную ракетную атаку на энергосистему Украины.

Кстати, уже весной 2025 года Украина, вероятно, останется на зимнем времени. Это может вызвать дополнительный дефицит в вечернее время, ведь темнеть будет раньше. Хотя, будем надеяться, что к следующему лету в Украине смогут преодолеть дефицит электроэнергии в энергосистеме.

Известно, что энергетики продолжают работать над дополнительной защитой отремонтированных ТЭС от дронов. Детали не разглашаются по понятным причинам. Но лучше готовиться к тому, что зимой свет в домах украинцев будет по несколько часов в сутки.