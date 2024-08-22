Укренерго повідомило, як будуть вимикати світло з 26 серпня по 1 вересня

Стало відомо, як будуть вимикати світло наступного тижня. Є велика ймовірність, що відключень світла вдасться уникнути. За словами голови правління НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького відключень світла до першого вересня бути не повинно.

Деталі

Днями Володимир Кудрицький заявив, що поки буде зберігатися спека, то будуть певні дефіцитні години. Через це енергетики змушені знову застосовувати графіки відключень. Однак спека буде нетривалою, тож говорити про стабільне застосування графіків відключення поки не доводиться. З понеділка по середу включно по всій Україні діяли графіки відключень. В четвер обмеження не застосовували на більшій території України. На п’ятницю відключення теж поки не прогнозуються. Однак слід бути готовими до відключень в вечірні години.

Також Кудрицький зауважив, що ближче до вихідних в Україні очікується зниження температури, крім того, планується запуск додаткових енергоблоків на деяких електростанціях. Це допоможе мінімізувати дефіцит та зменшити тривалість відключень або уникнути їх.

Відповідно останній тиждень серпня відключень світла вдасться уникнути. Але радіти рано. Попереду зиму, тож з великою ймовірністю графіки відключень повернуться в середині чи наприкінці жовтня. Хоча це багато в чому залежить від температури повітря та того, чи не здійснять російські окупанти чергову ракетну атаку на енергосистему України.

До речі, вже навесні 2025 року Україна, ймовірно, залишиться на зимовому часі. Це може спричини додатковий дефіцит у вечірній час, адже темнітиме раніше. Хоча, будемо сподіватися що до наступного літа в Україні зможуть подолати дефіцит електроенергії в енергосистемі.

Наразі відомо, що енергетики продовжують працювати над додатковим захистом відремонтованих ТЕС від дронів. Деталі не розголошуються зі зрозумілих причин. Але краще готуватися до того, що взимку світло в домівках українців буде по кілька годин на добу.