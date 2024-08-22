Залишилось 4 місяці: в Україні змінять підхід до виплати пенсій 

Але чи покращиться рівень життя українців? Уряд Україні планує запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення. Воно включатиме обов’язкову та добровільну накопичувальні системи. Такий підхід існуватиме паралельно з солідарною системою. Ці правила мають схвалити вже на початку 2025 року та впровадити нову систему з 2026 року. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Деталі

За словами Жолнович уряд пропонує запровадити накопичувальне пенсійне забезпечення. Це суттєво змінить підхід до нарахування пенсій.

Законопроєкт №9212 вже пройшов перше читання, але його повернули на допрацювання. Уряд вже вніс правки, тож оновлений законопроєкт потрапить на розгляд парламенту в вересні 2024 року.

Що зміниться в новій пенсійній системі

Очільниця Мінсоцу Оксана Жолнович розповіла, що до нової реформи пенсійної системи підійдуть комплексно. Тепер вона складатиметься з трьох компонентів:

обов’язкова накопичувальна система — всі працівники повинні відраховувати частину зарплати на особистий пенсійний рахунок;

добровільна накопичувальна система — громадяни зможуть робити додаткові внески на пенсійні рахунки для забезпечення вищого рівня пенсії;

солідарна система 3 вона залишатиметься базовою складовою пенсійної системи, виплату пенсій фінансуватимуть завдяки внескам працюючого населення.

Нова формула нарахування пенсій

Пенсії будуть нараховувати по новому. Виплату рахуватимуть на основі кількості відпрацьованих років та суми внесків, які особа сплачувала за себе. Ці параметри будуть конвертувати в бали, а вартість кожного бала дорівнюватиме 30% від середньої зарплати в конкретному році.

Для прикладу, працівник з 35 рокам стажу за середньою зарплатою зможе розраховувати на пенсію у розмірі 30% від рівня зарплати. Також законом передбачено. що ті хто відпрацював мінімум 15 років отримувати не менше третини від мінімальної зарплати в рік виходу на пенсію.

Прогнозується, що солідарна система і надалі буде основою у забезпеченні пенсійних виплат. А запровадження накопичувальної системи дозволить знизити податкове навантаження на роботодавців та збільшить пенсію майбутніх пенсіонерів до 60% від мінімальної зарплати.