Украинцы в трех областях получат по 1000 евро помощи от Германии: детали

Украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц, что вернулись домой, а также общины, которые активно принимают переселенцев – Сумская, Черниговская и Киевская области смогут получить денежную помощь в размере 20 миллионов евро.

Эти средства предоставляет немецкий банк развития (KfW). Об этом официально сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

Детали

Этот проект предусматривает предоставление денежной помощи лицам со статусом внутренних переселенцев, которые вернулись, а также молодежи, женщинам и другим членам общин трех областей. Эти средства они могут использовать на повышение профессиональной квалификации. Это увеличит их шансы трудоустроиться. Известно, что 500 человек получат ваучеры на сумму до 1000 евро для оплаты образовательных и профессиональных курсов.

И это еще не все. Проект предусматривает предоставление грантов для перезапуска и поддержки бизнеса в Сумской, Черниговской и Киевской областях. Речь идет о денежной помощи в размере от семи до пятнадцати тысяч евро. В целом планируют раздать:

150 грантов на сумму до 7 тысяч евро для микропредприятий;

90 грантов на сумму до 20 тысяч евро для малых предприятий;

45 грантов до 15 тысяч евро для стартапов микропредприятий.

Также жители вышеуказанных трех областей имеют шанс на получение 80 тысяч евро на экономические кластеры для повышения конкурентоспособности продукции, стимуляции экспорта и содействия развитию областей.

Кто будет финансировать программу

Эту поддержку окажут в рамках проекта «Жизнеспособность+». Экономическая интеграция внутренних переселенцев – это настоящий вызов, как и лиц пострадавших от конфликта. Программа реализуется совместными усилиями Министерства экономики Украины, Международной организацией по миграции (МОМ) при содействии и финансировании Немецкого банка развития от имени федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии.

Напомним, что от украинского правительства ВПЛ могут получить 3000 гривен на детей за лиц с инвалидностью и 2000 гривен для других лиц. Период получения выплаты ограничен.