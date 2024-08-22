Українці в трьох областях отримають по 1000 євро допомоги від Німеччини: деталі

Українці зі статусом внутрішньо переміщених осіб, які повернулися додому, а також громади, які активно приймають переселенців — Сумська, Чернігівська, та Київська області зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 20 мільйонів євро. Ці кошти надає німецький банк розвитку (KfW). Про це офіційно повідомили в пресслужбі Міністерства економіки України.

Деталі

Цей проєкт передбачає надання грошової допомоги особам зі статусом внутрішніх переселенців, які повернулися, а також молоді, жінкам та іншим членам громад трьох областей. Ці кошти вони можуть використати на підвищення професійної кваліфікації. Це збільшить їхні шанси працевлаштуватися. Відомо, що 500 осіб отримають ваучери на суму до 1000 євро для оплати освітніх та професійних курсів.

І це ще не все. Проєкт передбачає надання грантів для перезапуску та підтримки бізнесу в Сумській, Чернігівській та Київській областях. Йдеться про грошову допомогу у розмірі від семи до п’ятнадцяти тисяч євро. Загалом планують роздати:

150 грантів на суму до 7 тисяч євро для мікропідприємств;

90 грантів на суму до 20 тисяч євро для малих підприємств;

45 гранітів до 15 тисяч євро для стартапів мікропідприємств.

Також жителі вищевказаних трьох областей мають шанс на отримання 80 тисяч євро на економічні кластери для підвищення конкурентоспроможності продукції, стимуляції експорту та сприяння розвитку областей.

Хто фінансуватиме програму

Цю підтримку нададуть в рамках проєкту “Життєздатність+”. Економічна інтеграція внутрішніх переселенців — це справжній виклик, як і осіб що постраждали від конфлікту. Програма реалізується спільними зусиллями Міністерства економіки України, Міжнародною організацією з міграції (МОМ) за сприяння та фінансування Німецького банку розвитку від імені федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини.

Нагадаємо, що від українського уряду ВПО можуть отримати 3000 гривень на дітей за осіб з інвалідністю та 2000 гривень для інших осіб. Період отримання виплати обмежений.