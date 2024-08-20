Жертви моди: українці масово здають собак породи хаскі в притулки
Що може погубити класну робочу породу собак? Правильно, парочка фільмів про цю саму породу! Додайте сюди чарівний сніговий вайб дикої півночі, очі кольору арктичних льодів і отримаєте історію сумнозвісних сибірських хаскі. Тисячі років ці трудяги служили людям у найсуворіших умовах, а зараз пачками сидять у притулках, виловлюваннях і поневіряються вулицями. Несправедливо!
Ви по-любому бачили цих незвичайних собак. Гладиш, і ось ти вже не в центрі мегаполісу, а десь на краю світу, і немає нічого, крім снігу, свободи і теплого хутра під рукою. Ви можете їх не любити, але не захоплюватися не вийде!
Сибірський хаскі за документами порода відносно нова. Але за походженням складно буде знайти собак з такою ж довгою та унікальною історією. Одні дослідники кажуть, що хаскі з’явилися близько 1500 років тому. Інші ж приписують їм вік понад 4000 років. Усе тому, що на зорі появи породи ніхто не вів записів: вовняні були повноцінними робочими тваринами, і селекцію вели виключно за їхньою працездатністю.
На батьківщині породи хаскі – не вихованець, а повноцінна робоча одиниця. Пси допомагали на полюванні, ганяли стада оленів. А коли сніги спадали, ще й їжу собі самі добували! Влітку господарі своїх собак не годували, хаскі доводилося полювати, щоб вижити. Такий він, крайня північ: або ти корисний, або ти – килимок біля дверей.
Але головне покликання породи – бігти. Довго і швидко. Північ породила одних із найкращих марафонців тваринного світу. Пси працюють в упряжці до 20 годин без перерви. По заметах і пересіченій місцевості хаскі з легкістю розганяються до 50 км/год!
Сувора північ сформувала хаскі гіперактивними, самостійними, з сильними мисливськими інстинктами. Біда в тому, що типовий мешканець мегаполісу уявляє породу зовсім по іншому! Він бачив у “Балто”, як хаскі віддано дивляться в очі і розуміють господаря з півслова. Він дивився у “Грі престолів”, як гігантські вовки Півночі стали захисниками і вірними слугами сім’ї Сноу. А ще ці блакитні очі, в яких тонеш, варто лише подивитися!
І ось типовий міський житель, вражений міццю і красою собак, що так схожі на вовків, бере цуценя хаскі. І замикає його в чотирьох стінах. Не тому, що не любить вихованця. А тому, що йому треба ходити на роботу.
А тепер згадаємо: про 20 годин бігу, про мисливські інстинкти і гіперактивність. І уявімо, що трапиться, якщо пухнасту енергетичну бомбу помістити в закриту квартиру на 8 годин? Правильно, станеться вибух! Від дивана залишиться лише поролон із пружинами, лінолеум буде зжраний до бетонної основи, взуття прикрасять вентиляційні дірки від зубів, а сусіди насолоджуватимуться вокальними даними улюбленця, доки ви не прийдете.
Ви лаєтеся? Б’єте тапком неслухняного пса? Дивуєтеся, що він не розуміє найпростіших команд? Але тут немає провини собаки! Він не винен у тому, що людина не вивчила історію породи, її потреби і застосування.
Хаскі не дурні – вони самостійні. Собаки вміють працювати в команді, але здатні приймати рішення і без господаря. А як інакше, коли твоя людина не годує тебе кілька місяців? Хаскі не руйнівні – вони активні. Пес трощить квартиру тоді, коли йому нікуди дівати енергію. А щоб втомити хаскі хоч трохи, потрібно щонайменше 4-6 годин активних прогулянок на день.
Бути господарем хаскі складно. У цю породу потрібно вкласти багато часу, сил і грошей, щоб в умовах мегаполісу комфортно жилося і вам, і собаці. Але більшість не заморочується. Некерованого вихованця виставляють за двері. Так підкорювачі півночі з блакитними очима опиняються на вулиці.
Для притулків хаскі – велике випробування. Забезпечити належне навантаження в умовах закритих кліток – неможливо. До того ж покинуті хаскі абсолютно некеровані – вони гризуться з родичами і бояться людини. Воно й зрозуміло: єдиний виховний захід, який застосовували колишні господарі, – побої і крики. Як підсумок, собаки, що століттями допомагали людині виживати в найважчих умовах, зараз приречені тягнути існування в клітках тому, що не вміють спокійно лежати на дивані.
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