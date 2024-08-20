Жертви моди: українці масово здають собак породи хаскі в притулки

Що може погубити класну робочу породу собак? Правильно, парочка фільмів про цю саму породу! Додайте сюди чарівний сніговий вайб дикої півночі, очі кольору арктичних льодів і отримаєте історію сумнозвісних сибірських хаскі. Тисячі років ці трудяги служили людям у найсуворіших умовах, а зараз пачками сидять у притулках, виловлюваннях і поневіряються вулицями. Несправедливо!

Ви по-любому бачили цих незвичайних собак. Гладиш, і ось ти вже не в центрі мегаполісу, а десь на краю світу, і немає нічого, крім снігу, свободи і теплого хутра під рукою. Ви можете їх не любити, але не захоплюватися не вийде!

Сибірський хаскі за документами порода відносно нова. Але за походженням складно буде знайти собак з такою ж довгою та унікальною історією. Одні дослідники кажуть, що хаскі з’явилися близько 1500 років тому. Інші ж приписують їм вік понад 4000 років. Усе тому, що на зорі появи породи ніхто не вів записів: вовняні були повноцінними робочими тваринами, і селекцію вели виключно за їхньою працездатністю.

На батьківщині породи хаскі – не вихованець, а повноцінна робоча одиниця. Пси допомагали на полюванні, ганяли стада оленів. А коли сніги спадали, ще й їжу собі самі добували! Влітку господарі своїх собак не годували, хаскі доводилося полювати, щоб вижити. Такий він, крайня північ: або ти корисний, або ти – килимок біля дверей.

Але головне покликання породи – бігти. Довго і швидко. Північ породила одних із найкращих марафонців тваринного світу. Пси працюють в упряжці до 20 годин без перерви. По заметах і пересіченій місцевості хаскі з легкістю розганяються до 50 км/год!

Сувора північ сформувала хаскі гіперактивними, самостійними, з сильними мисливськими інстинктами. Біда в тому, що типовий мешканець мегаполісу уявляє породу зовсім по іншому! Він бачив у “Балто”, як хаскі віддано дивляться в очі і розуміють господаря з півслова. Він дивився у “Грі престолів”, як гігантські вовки Півночі стали захисниками і вірними слугами сім’ї Сноу. А ще ці блакитні очі, в яких тонеш, варто лише подивитися!

У 2018 році через серіал “Гра престолів” в Америці стався хаскі-бум. Щоправда, більшість собак після цього опинилася в притулку.

І ось типовий міський житель, вражений міццю і красою собак, що так схожі на вовків, бере цуценя хаскі. І замикає його в чотирьох стінах. Не тому, що не любить вихованця. А тому, що йому треба ходити на роботу.

А тепер згадаємо: про 20 годин бігу, про мисливські інстинкти і гіперактивність. І уявімо, що трапиться, якщо пухнасту енергетичну бомбу помістити в закриту квартиру на 8 годин? Правильно, станеться вибух! Від дивана залишиться лише поролон із пружинами, лінолеум буде зжраний до бетонної основи, взуття прикрасять вентиляційні дірки від зубів, а сусіди насолоджуватимуться вокальними даними улюбленця, доки ви не прийдете.

Як приємно, коли господиня гідно оцінює твої дизайнерські рішення!

Ви лаєтеся? Б’єте тапком неслухняного пса? Дивуєтеся, що він не розуміє найпростіших команд? Але тут немає провини собаки! Він не винен у тому, що людина не вивчила історію породи, її потреби і застосування.

Чого ти на мене дивишся? Я просто папір розфасовував по-правильному, поки тебе не було!

Хаскі не дурні – вони самостійні. Собаки вміють працювати в команді, але здатні приймати рішення і без господаря. А як інакше, коли твоя людина не годує тебе кілька місяців? Хаскі не руйнівні – вони активні. Пес трощить квартиру тоді, коли йому нікуди дівати енергію. А щоб втомити хаскі хоч трохи, потрібно щонайменше 4-6 годин активних прогулянок на день.

Бути господарем хаскі складно. У цю породу потрібно вкласти багато часу, сил і грошей, щоб в умовах мегаполісу комфортно жилося і вам, і собаці. Але більшість не заморочується. Некерованого вихованця виставляють за двері. Так підкорювачі півночі з блакитними очима опиняються на вулиці.

Для притулків хаскі – велике випробування. Забезпечити належне навантаження в умовах закритих кліток – неможливо. До того ж покинуті хаскі абсолютно некеровані – вони гризуться з родичами і бояться людини. Воно й зрозуміло: єдиний виховний захід, який застосовували колишні господарі, – побої і крики. Як підсумок, собаки, що століттями допомагали людині виживати в найважчих умовах, зараз приречені тягнути існування в клітках тому, що не вміють спокійно лежати на дивані.