Украинцы могут выйти на пенсию на 10 лет раньше: опубликован перечень категорий

В Украине общий возраст для выхода на пенсию составляет 60 лет. Однако часть украинцев может выйти на заслуженный отдых гораздо раньше, аж на десять лет. Конечно, речь идет далеко не обо всех гражданах, а об отдельных категориях населения — судьи, прокуроры, военные и правоохранители. Но на этом список не ограничивается. Поэтому кто может получить пенсию раньше установленного возраста.

Что нужно знать украинцам

Начнем с того, что кроме пенсии по возрасту около полутора миллионов украинцев получают пенсию по инвалидности. Их средний возраст составляет всего 46,5 лет. Но это далеко не все.

Пенсию по потере кормильца получают всего полмиллиона человек. Средний их возраст — 30 лет и 6 месяцев.

Военные и полицейские — это еще около полумиллиона человек выходят на заслуженный отдых в 51 год;

Чернобыльцы — в 42 года;

прокуроры — в 47 лет;

судьи — 55 с половиной лет.

Специальные выплаты в Украине получает около 11,3% от общей численности населения. При этом среди стран Организации экономического сотрудничества и развития один из самых высоких показателей у Польши – всего 6%. То есть это вдвое меньше, чем в Украине При этом в среднем украинцы со специальными пенсионными правами выходят на пенсию в 45 лет.

Средняя пенсия в Украине 5,8 тыс. грн. Этого явно недостаточно для достойной жизни. При этом более 60% пенсионеров получают еще меньше — до 5 тыс. грн. При этом, если рассчитывать пенсию от средней зарплаты, то получится всего 4,2 тыс. грн, что составляет лишь четверть от прежнего заработка! Это означает, что украинцы, отработавшие всю жизнь, на пенсии вынуждены существовать на минимальные средства.

Соотношение количества пенсионеров и плательщиков налоговых взносов в Украине является нетипичным для стран ОЭСР. Как правило, количество работающих должно значительно превышать количество пенсионеров. Только при таких условиях можно обеспечить достаточный уровень пенсионных выплат. Однако в Украине наблюдается не только уменьшение количества работающих, но и пенсионеров. Так, в январе 2020 года, по данным Пенсионного фонда, количество пенсионеров составляло 11,3 миллиона, что на 1 миллион больше, чем сейчас.