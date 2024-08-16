Вчені з’ясували звідки прилетів астероїд, який поклав край життю динозаврів

Довгий час вважалося, що динозаври вимерли через падіння на Землю комети. Але тепер учені вивчили мінерали, що залишилися після утворення знаменитого кратера Чикшулуб, і з’ясували, що це була зовсім не комета, а астероїд. Ба більше, виявилося, що прилетів він із зовнішньої області Сонячної системи, а не з головного пояса астероїдів.

Доктор Маріо Фішер-Годде з Кельнського університету та його колеги вивчили співвідношення ізотопів у зразках рутенію, залишеного космічним тілом. Рутеній – це метал, що рідко зустрічається в земній корі, але відносно широко поширений у космічних породах. Вчених, зокрема, зацікавило співвідношення ізотопів у так званому крейдяно-палеогеновому кордоні – виявленій у різних частинах світу геологічній структурі.

Рутеній має надзвичайно велику кількість стабільних ізотопів, а саме сім. Дослідники розповіли, що співвідношення п’яти з цих ізотопів у межах похибок вимірювань виявилося приблизно однаковим у п’яти місцях по всій Європі. Вони порівняли ці показники з показниками низки інших кратерів і дійшли висновку, що винуватцем вимирання динозаврів став астероїд класу C.

За словами авторів роботи, астероїд утворився в зовнішній частині Сонячної системи, за орбітою Юпітера. Хоч комети теж виникають на таких відстанях, вироблені ними метеорити мають зовсім інше співвідношення рутенію.

В Архейську еру, що почалася близько 3,5 мільярда років тому, астероїди класу C становили найбільшу загрозу. Проте інші п’ять великих зіткнень із Землею, що сталися в давнину, пов’язані з астероїдами класу S. Тому саме вони, ймовірно, є найнебезпечнішими для нашої планети зараз.

Астероїд класу C може підійти до нашої планети відносно непомітно, залишивши нам лише кілька місяців або років, щоб від нього захиститися. У випадку з астероїдом класу S, навпаки, у нас буде дуже багато часу на те, щоб вжити захисних заходів. Тому той факт, що на Землю за всю її довгу історію в основному падали небесні тіла саме останнього типу, обнадіює. Схоже, боятися нам поки що особливо нічого.