Эксперты рассказали, как нельзя заправлять машину, если на улице жара

В этом году лето оказалось невероятно жарким. Много дней подряд держалась аномально высокая температура воздуха и, по словам синоптиков, жара еще обязательно вернется в Украину. На фоне такой погоды участились пожары, а еще участились чрезвычайные ситуации на дороге, когда во время движения или на стоянке загорается автомобиль. Почему так может случиться? Причин много, однако одна из них – неправильная заправка автомобиля.

Что нужно знать водителям?

Эксперты призывают водителей никогда не заправлять полный бак бензина или дизеля в жару. При высоких температурах объем этого топлива увеличивается и, следовательно, оно может не помещаться в бак. В лучшем случае бензин или дизель будут просто выливаться из бака и портить лакокрасочное покрытие. В худшем случае это может спровоцировать сильный пожар с невосполнимыми последствиями.



Если на улице жаркая погода заправляйте бак на треть, или как минимум оставляйте свободными 20 его процентов. Тогда вы можете избежать выше перечисленных проблем.

К мойке машин в жару тоже есть замечания

Раньше мы писали и об особенностях мойки машин в жаркую погоду. Специалисты не рекомендуют мыть автомобиль под открытыми солнечными лучами, или когда он слишком сильно разогрет. Лучше всего делать это утром, или уже вечером, когда солнце не так активно. В крайнем случае мойте машину в тени или под накрытием. Все из-за того, что вода, которая попадает на лакокрасочное покрытие, моментально будет отражать солнце и там, где были большие капли, могут образоваться неприятные на вид пятна.

Также, если вы моете машину активной пеной, то на солнце она тоже будет быстрее засыхать и не только не будет выполнять основную функцию, но может испортить покрытие.