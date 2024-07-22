Эксперты объяснили, почему смартфон во время зарядки запрещено держать на мягкой мебели

Довольно часто розетка находит рядом с кроватью или диваном и когда пользователи заряжают смартфон, то ставят его на мягкую поверхность этой мебели. Так поступать категорически запрещено и на это есть ряд веских причин.

Почему так нельзя делать?

Смартфон необходимо заряжать только на жесткой поверхности. Все потому, что во время зарядки аккумулятор смартфона нагревается и когда телефон расположен на мягкой мебели, это происходит еще интенсивнее и быстрее. Как следствие, батарея перегревается и это снижает ее производительность. В лучшем случае вы будете просто сокращать срок ее эксплуатации. Например, если при нормальных условиях аккумулятор прослужил бы два года, то постоянно провоцируя его перегрев он прослужит полтора, а то и меньше.

Во-вторых, из-за сильного перегрева могут испортиться и другие компоненты девайса и он может полностью выйти из строя. Батарея может вздуться, испортить заднюю крышку, испортить экран и множество других внутренних деталей. В худших случаях она может даже взорваться, а это уже опасно для жизни и здоровья окружающих.

Также, пользователи призывают не оставлять гаджет под покрывалом или тем более под подушкой на всю ночь. Даже если телефон в этот момент не на зарядке.

Что еще нужно знать о зарядке гаджета?

Чтобы не провоцировать перегрев аккумулятора, или его преждевременное старение нужно соблюдать простые правила:

Заряжайте гаджет максимум до 80%, а разряжайте до 20% и не меньше. Не пользуйтесь девайсом, когда он на зарядке, а особенно не разговаривайте по нему в этот момент и не играйте игры. Не пользуйтесь подолгу телефоном на улице в жаркую погоду. Чтобы телефон зарядился значительно быстрее, выключите его на время зарядки или включите режим “Полет”.

Если ваш телефон уже очень старый и вы не пользуетесь им, не оставляйте его разряженным на длительный период времени. Хотя бы раз в месяц нужно зарядить батарею, чтобы телефон не вошел в глубокий сон.