Такого не было с 1996 года: НБУ поставил рекорд по гривне

На курс валют в Украине влияет большое количество факторов. Это количество валюты на межбанковском валютном рынке, это активность помощи от международных партнеров. В конце концов, это и ситуация на фронте, которая меняется практически каждый день. И вот, на днях Национальный банк Украины в очередной раз повысил курс доллара, сделав его новую стоимость рекордно высокой. Сейчас это больше 41 гривны за один доллар и это при том, что дефицита валюты на межбанковском валютном рынке нет.

Стоит ли скупать доллары?

Эксперты говорят, что, несмотря на рост доллара, бежать в обменники не стоит. Мол, сильно заработать на колебании курса не получится. Если доллар будет подниматься в цене, то речь будет о нескольких копейках, поэтому создавать повышенный спрос и искусственную панику не стоит.

“На этой неделе можно ожидать дальнейшего роста как официального, так и межбанковского курса, а наличный курс будет постепенно приближаться к 42 гривнам. Однако оснований для паники нет, гривна не обвалится, Нацбанк контролирует ситуацию”, — считает член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Финансист Андрей Шевчишин также добавляет, что среди причин, почему собственно и происходит это подорожание, некоторые новые действия НБУ. Например, сейчас принимаются решения для того, чтобы сделать возможным сотрудничество отечественного и иностранного бизнеса. Также НБУ намерен увеличить срок возврата валюты аграриям от экспорта с 90 дней до 120 дней.

“Это ведет к увеличению спроса на безналичную валюту, стоимость которой оказывает непосредственное влияние и на наличный рынок“, — заявил Шевчишин.

Ситуация может стабилизироваться уже к осени и тогда курс либо остановится на месте, либо может даже немного снизиться. Сейчас все изменения, которые происходят, нацелены на то, чтобы увеличить инвестиционную привлекательность Украины и привлечь иностранный капитал.