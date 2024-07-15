Експерти розповіли, що робити, щоб хліб залишався свіжим навіть до двох тижнів

Хліб — це один з головних продуктів харчування без котрого не може обійтися більшість родин. Однак, багато хто помітив, що теперішній хліб дуже швидко черствіє. Ще якщо готувати його вдома, то можна без проблем їсти до тижня, а от магазинний продукт може зіпсуватися вже на наступний день. Це дуже не вигідно, особливо для людей, які живуть одні, або для невеликих сімей, що не встигають вчасно з’їсти цю буханку. Щоразу доводиться викидати її частину і купувати нову. Експерти розповіли, що можна зробити, щоб хліб залишався довше свіжим, а інколи навіть до двох тижнів.

Є п’ять простих порад

Щоб хліб без проблем залишався свіжим навіть до двох тижнів, або як мінімум протягом одного тижня, зробіть наступне:

Купуйте цілу буханку, а потім самостійно поріжте її на невеликі шматки. Кожен шматок потрібно загорнути у харчову плівку. Тобто нарізати хліб потрібно не скибками, а саме шматками. Наприклад, ви можете розрізати буханку на 5-6 однакових шматків. Загорнуті у плівку шматки помістіть у паперові пакети або в якийсь контейнер, щоб їх зручно було зберігати й відправте у морозилку. Перед тим, як з’їсти шматок, вийміть його з холодильника та дайте полежати при кімнатній температурі близько 30 хвилин. Якщо ви не хочете чекати поки хліб прогріється та стане м’яким можете розігріти його у мікрохвильовій печі.

Цей спосіб дозволить не переводити продукти та не викидати їх. Підходить він для всіх видів хліба.

Хліб подорожчає

Й до теми, варто додати, що в Україні очікується подорожчання хліба. Все через подорожчання електроенергії, витрати на збір нового врожаю, та загалом складні умови в яких доводиться працювати аграріям. Малі пекарні й зовсім поступово виходять з ринку не витримуючи постійних відключень світла, фінансового навантаження тощо. Яким буде подорожчання — поки невідомо. Експерти кажуть, що стандартна буханка білого хліба може подорожчати на 1,5-2 гривні.