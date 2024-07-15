Такого не було з 1996 року: НБУ поставив рекорд по гривні

На курс валют в Україні впливає дуже багато чинників. Це й кількість валюти на міжбанківському валютному ринку, це активність допомоги від міжнародних партнерів. Зрештою це й ситуація на фронті, яка змінюється практично кожного дня. Й ось, днями Національний банк України вкотре підвищив курс долара, зробивши його нову вартість рекордно високою. Наразі це понад 41 гривню за один долар і це при тому, що дефіциту валюти на міжбанківському валютному ринку немає.

Чи варто скуповувати долари?

Експерти кажуть, що попри ріст долара бігти в обмінники не варто. Мовляв, сильно заробити на коливанні курсу не вдасться. Якщо долар й підійматиметься в ціні, то мова буде про кілька копійок, тож створювати підвищений попит й штучну паніку не потрібно.

“Цього тижня можна очікувати подальшого зростання як офіційного, так і міжбанківського курсу, а готівковий курс поступово наближатиметься до 42 гривень. Однак, підстав для паніки немає, гривня не обвалиться, Нацбанк контролює ситуацію”, – вважає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Фінансист Андрій Шевчишин також додає, що серед причин, чому власне й відбувається це подорожчання деякі нові дії НБУ. Наприклад, зараз приймаються рішення для того, аби зробити можливою співпрацю вітчизняного та іноземного бізнесу. Також, НБУ має намір збільшити термін повернення валюти аграріям від експорту з 90 днів до 120 днів.

“Це веде до збільшення попиту на безготівкову валюту, вартість якої безпосередньо впливає і на готівковий ринок”, – заявив Шевчишин.

Ситуація може стабілізуватися вже до осені й тоді курс або зупиниться на місці, або може навіть трішки знизитися. Наразі ж всі зміни, які відбуваються націлені на те, аби збільшити інвестиційну привабливість України та залучити іноземний капітал.