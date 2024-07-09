Бутилированная, кипяченая или прямо из-под крана: эксперты рассказали, какую воду лучше пить

Взрослый человек должен выпивать до двух литров обычной воды в день. Это нужно для обычной жизнедеятельности всех органов и систем. Однако возникает вопрос, какая вода наиболее полезна для организма? И если жители частных помещений могут иметь дома колодец или воду из скважины, то большинство жителей многоэтажки этим похвастаться точно не могут. Им остается либо кипятить воду, либо покупать в бутылях, либо рисковать и пить прямо из крана — так тоже многие делают.

Эксперты рассказали, какой вариант наиболее оптимален

Конечно, лучше всего это потреблять “живую” воду, ведь кипяченая лишена многих микроэлементов, хотя жажду утоляет, как и любая другая. Однако все же, специалисты советуют рассмотреть вариант бутылированной воды или из-под крана.

В первом случае выбирайте воду от надежного производителя, и такую ​​в качестве которой вы уверены. Если это вода из автомата, желательно убедиться, что этот автомат регулярно чистят, и вода в нем тоже постоянно проходит все проверки. Все потому, что даже вода в бутылке может быть некачественная, содержать какую-то бактерию или кишечную палочку, которая попадет туда в процессе разлива.

Что касается воды из крана, то следует ориентироваться в первую очередь на источник из которого в ваш кран попадает вода, а также ее качество. Пить не отфильтрованную воду, которая воняет хлоркой и канализационными трубами крайне опасно. Хорошей альтернативой может стать покупка качественных фильтров и очистных систем. Они подсоединяются к крану и очищают воду от всех вредных примесей. Правда, владельцу такой системы нужно постоянно заботиться о ее исправности и регулярно заменять фильтр.

Подытоживая можно сказать, что наиболее безопасная в плане отсутствия микробов – кипяченая вода. А наиболее полезна для организма, качественно очищенная вода из-под крана или бутилированная от надежного поставщика.