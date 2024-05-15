Ці 5 фраз вбивають самооцінку дитини: попередження від психолога

Всі батьки мріють виростити свою дитину успішною та впевненою в собі людиною. Однак цю мету досягають не всі, і винні в цьому найчастіше саме батьки.

Навіть люблячі мами й тати часто вживають небезпечні фрази, які ранять серце дитини. Психологи радять негайно викинути ці фрази зі свого лексикону, інакше ви зруйнуєте самооцінку свого малюка.

“Не сором мене”

Цю фразу так і хочеться вимовити, особливо, якщо дитина погано поводиться на людях. Однак варто утримуватися, інакше ваш малюк стане мовчазним, нерішучим та боязким.

“Ти все зіпсуєш”

Дозволяйте дитині допускати помилки, шукати їх та розбиратися з наслідками. З таким підходом малюк здобуде цінний досвід.

А от продовження фрази “Ти знову все робиш не так”, “Йди, я сама все зроблю”, призведе до того, що дитина стане недосвідченою та невмілою, а також боятиметься нових справ.

“А от Петя…”

Порівняння з іншими дітьми – це найпоширеніший спосіб приниження. Кожна дитина унікальна і батьки повинні нагадувати їй про це та акцентувати увагу на

“Який ти в мене нерозумний”

Не варто вказувати на недоліки дитини, навіть якщо в малюка щось не виходить. Якщо постійно називати дитину тупою, вона не захоче змінювати і змириться з клеймом, яке на неї навішали найрідніші люди.

“Не лізь, в тебе все одно не вийде”

Не варто наперед налаштовувати дитину на невдачу. Навпаки, говоріть про те, що варто спробувати, і ви будете пишатися своїм малюком, навіщо якщо в нього не вийде. Так дитина не боятиметься шукати себе та приміряти нові ролі.

Загалом психологи радять зосереджувати увагу дитина на її сильних сторонах та допомагати йти по життю. Саме допомагати, а не робити все самостійно. Нехай малюк отримує цінний досвід і знає, що мама й тато завжди поруч і допоможуть у будь-якій ситуації.