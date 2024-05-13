Звідки коти знають, що господар скоро повернеться додому: науковці відкрили секрет

Багато власників домашніх тварин ствердно скажуть, що не тільки собаки відчувають наближення господаря. Дуже багато котів також знають, що господар скоро прийде і перед цим чекають його біля вхідних дверей. Яким чином так відбувається? Як вони це можуть передбачити? Науковці вивчали це питання й дійшли до певних висновків.

Є кілька причин такої поведінки

Жодних екстрасенсорних здібностей і жодної магії. Кішки дійсно знають коли господар повернеться додому, але на це є кілька логічних пояснень.

Хороша пам’ять на звички. Якщо у вас щодня більш менш однаковий розпорядок дня, ви в один час йдете на роботу і в один час повертаєтесь додому, то кішки це запам’ятовують. В них виробляється звичка в певний період часу готуватися до того, що скоро господар прийде. Хороший біологічний годинник. Кішки мають чудовий внутрішній годинник й можуть “налаштуватись” під графік господаря. Саме так вони й орієнтуються коли приблизно наближається та година, о котрій додому хтось має повернутися. Емоційний зв’язок. Недаремно кажуть, що кішки здатні лікувати депресію та різні хвороби. Вони сканують людину і дуже тонко відчувають її на емоційному рівні. Однак мова лише про тих кішок, які живуть з вами вже дуже давно і між ними та господарями утворився цей зв’язок. Таким чином на підсвідомому рівні кішки відчувають наближення господаря, а особливо якщо він у пригніченому стані.

Також, експерти розповіли, чому коти інколи ходять боком та дивно вигинають спину. Це свідчить про сильний переляк. Подібна поза їх тіла демонструє їхню готовність захищатися або навіть нападати. Таке часто можна побачити, якщо одна кішка помітить другу, незнайому їй. Або ж якщо перед кішкою раптово виникне собака, чи щось інше, що може її налякати.