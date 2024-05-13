В Пенсійному фонді озвучили важливе повідомлення на 13 травня

Днями Пенсійний фонд України оприлюднив важливу інформацію. Українські пенсіонери мають можливість скористатися корисним сервісом Пенсійного фонду України, який суттєво спростить життя. Про це офіційно повідомили на Facebook сторінці відомства. Цей сервіс суттєво спростить життя пенсіонерам, адже їм не доведеться регулярно відвідувати відділення Пенсійного фонду у разі виникнення питань.

Про що йдеться

Пенсіонерам важливо бути в курсі всіх подій:

перерахунок пенсійних виплат;

зміни в пенсійній справі;

дата виплати пенсій;

зарахування здобутого страхового стажу і тому подібне.

Щоб зайвий раз не йти в відділення Пенсійного фонду України для уточнення інформації, можна скористатися більш зручним способом — смс-інформування від ПФУ. Щоб скористатися послугою, достатньо мати телефон. При чому не обов’язково смартфон, вистачить звичайного кнопкового телефона.

В повідомленні ПФУ йдеться, що сервіс орієнтований і на пенсіонерів, і на звичайних громадян, які ще не досягли пенсійного віку. За допомогою смс-повідомлення Пенсійний фонд буде інформувати українців про призначення та перерахунок пенсій, а також про сплату єдиного соціального внеску, розміру їх страхового стажу та про іншу важливу інформацію.

Як підключити смс інформування від Пенсійного фонду України

Щоб підключити функцію смс інформування, достатньо діяти так:

пройти авторизацію в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України;

перейти на вкладку “Дистанційне інформування”;

поставити відмітку біля тексту “Погоджуюсь на отримання смс-повідомлень від ПФУ на номер мого мобільного телефону”;

вказати у відповідному полі номер телефону, на який будуть надходити всі повідомлення;

натиснути кнопку “Зберегти”.

Якщо пенсіонер самотужки не може впоратися з цим завданням, то він може звернутися до Пенсійного фонду України і працівники обов’язково нададуть допомогу або проінформують з питань, які виникли в особи. Таким чином пенсіонер завжди буде знати актуальну інформацію.