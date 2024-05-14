Понад 1000 учасниць: в Книгу рекордів Гіннеса внесли найбільшу у світі попгрупу

Зазвичай музичні колективи складаються з двох, трьох, чотирьох ну, чи максимум десятьох учасниць. Особливо якщо мова про звичайні попгрупи, які всі звикли бачити у шоубізнесі. Проте бувають виключення й іноді ці виключення такі феноменальні, що можуть потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Так трапилося й з японським колективом АКВ48. Це попгурт в склад якого на цей час входить 48 дівчат, однак були періоди, коли колектив складався з більш ніж сотні учасниць.

Що відомо про групу?

Це жіночий музичний колектив створений в Японії у 2005 році. Його заснував японський продюсер Ясусі Акімото.

Група унікальна не лише кількістю учасниць, а й певними внутрішніми правилами, яких вони дотримуються. Наприклад, вони не лише виступають на сцені та записують альбоми у студіях, а й беруть участь у різноманітних розважальних програмах. Однією з таких є “церемонія рукостискань”. Суть церемонії в тому, що всі прихильники колективу можуть прийти на зустріч зі своїми кумирами, та поспілкуватися з улюбленою учасницею групи. Власне тому цей колектив й налічує стільки учасниць, адже якби їх було троє, чи навіть десятеро, то “церемонія рукостискань” була б неможливою через надто велику кількість шанувальників, які завжди на неї приходять.

Ще одна особливість групи — наявність кількох підгруп. Дівчата діляться на команди й протягом одного дня можуть одночасно проводити концерти в різних локаціях.

Кілька фактів про АКВ48

Ось, ще кілька цікавих фактів про японський колектив:

Всі пісні, які гурт випускав після 2009 року одразу потрапляли на перше місце японських чартів. На сьогодні гурт випустив понад 60 синглів та має 6 студійних альбомів. Колектив має власні “філіали” у Китаї, Малайзії, Таїланді, Індонезії та на Філіппінах.

Якщо рахувати дівчат, які співають в інших країнах, то сумарна їх кількість перевищує 1400 осіб.