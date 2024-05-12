Мільйони українців мають переплату за газ: як можна повернути власні кошти?

Коли розпочалася війна вже через декілька місяців більшість постачальників газу припинили своє функціонування. Монополістом на ринку стала компанія Нафтогаз, яка наразі обслуговує 97% усіх споживачів газу в Україні. Люди почали переходити до Нафтогазу у травні 2022 року.

Проте для багатьох стало сюрпризом, що у них тепер інший постачальник. Багато людей банально не знали, що компанія буде інша й оплачували за газ користуючись старим рахунком. Ці кошти, які потрапили на рахунок старого постачальника газу автоматично повернути не можна. Також їх не перераховують на рахунок Нафтогазу. Відтак кілька мільйонів українців до сьогодні не повернули власні кошти, хоча ще можуть це зробити.

Як повернути гроші?

Якщо ви знаєте, що маєте переплату на старому рахунку потрібно скористатися наступною інструкцією:

Знайти адресу свого попереднього постачальника газу. Це можна зробити зайшовши в Інтернеті на сайт компанії. Оформлюєте заяву де прописуєте власні дані, розмір переплати, номер особистого рахунку, який містить 9 цифр. Цей рахунок є в платіжках за газ. Далі потрібно вказати номер банківського рахунку. Якщо у вас його немає — варто відкрити, тому що без нього повернути кошти буде складніше.

Також потрібно додати до листа копії ідентифікаційного номера та паспорта. Всі документи, а також заява і рахунок мають бути від імені тієї людини, чиє прізвище вказано в платіжках за газ.

“Якщо робите копії паспорта, то копіюйте відразу всі сторінки. Часто газзбути відмовляли споживачам у поверненні переплати, тому що їм, бачите, не вистачає якоїсь другорядної, навіть порожньої сторінки паспорта“, – говорять ті споживачі, які вже повертали таким чином свої кошти.

Такий лист потрібно або відправити на адресу попереднього постачальника газу, або віднести особисто в офіс компанії. Також копію цієї заяви потрібно відправити ще й у НКРЕКП.