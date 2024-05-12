Колекціонери готові віддати понад 10 000 гривень за українську монету: про який екземпляр мова?

В Україні доволі активно розвинений продаж різноманітних колекційних речей: банкнот, монет, старовинних сувенірів тощо. Є спеціальні онлайн майданчики, де власники унікальних речей виставляють їх на продаж й інколи можуть непогано заробити. Наприклад, якщо у вас є монета номіналом 50 копійок 1992 року, то ви можете виручити за неї аж 11 000 гривень. Щоправда, цінними є не всі екземпляри, а лише окремі різновиди.

За якою монетою шукають?

У випадку з монетою номіналом у 50 копійок — мова про різновид 3ВАг. Ця монета має ряд відмінних характеристик. Наприклад, середній зуб тризуба дуже товстий. Малюнок має діаметр 17,7 мм. Серед інших відмінностей — гладкий гурт, а ще гроно №1. Це гроно має чотири окремі ягоди, а п’ята злилася з вінком. Завдяки цим яскравим характеристикам ідентифікувати цінну монету дуже легко. 11 000 вам віддадуть за таких 50 копійок, якщо вони у дуже хорошому стані, а в середньому вторгувати можна мінімум 4000 гривень на подібному екземплярі.

Які ще 50 копійок дорого коштують?

Ще цінуються 50 копійок 2001 року випуску. За них готові віддати від 1500 гривень. Монета цінна через невеликий тираж, яким вона була випущена. Він становить лише 5000 одиниць.

“Вірогідність знайти монету в обігу малоймовірна. Однак, на аукціонах все ж таки були поодинокі випадки, коли продавали 50 копійок 2001 року, знайдені в обігу“, – розповідають фахівці.

Також цінність мають 50 копійок 1994 року. Їх можна ідентифікувати за маленьким отвором в нижній частині тризуба. Серед інших відмінних рис — гурт з дуже дрібною насічкою.

“У обігу зустрічається ще один різновид із трапеціями – 2АГм, у таких 50 копійок великі отвори у нижній частині тризубця. Монету можна продати за 5-30 грн“, – підсумовують фахівці.