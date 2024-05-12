Каратимуть дуже суворо: в ТЦК розповіли, що буде з тими, хто порушує правила мобілізації

Українцям розповіли про те, що суттєве посилення покарання за порушення правил військового обліку не означає, що представники ТЦК та СП будуть виписувати штрафи всі військовозобов’язаним чоловікам без розбору. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко.

Деталі

Тимочко наполягає на тому, що штрафи за порушення правил мобілізаційного законодавства — це не покарання, а символ для ефективного регулювання. Тобто в уряді намагалися знайти спосіб мотивувати людей вчасно звертатися в ТЦК для актуалізації даних.

Це не означає, що вже через дів місяці, які надаються чоловікам для оновлення даних, всіх їх масово почнуть штрафувати. Кожна ситуація буде розглядатися окремо. Крім того, це буде не просто так, а через звернення до судових органів. Люди побоюються, що ситуація буде такою, що працівники Центрів комплектування будуть підходити до людей та виписувати штрафи.

Іван Тимочко наголошує, що потрібно розуміти, що штраф — це кінцевий результат невиконання обов’язків громадянина.

Як стверджує голова Ради резервістів ЗСУ в українському суспільстві є така проблема, що будь-яка новина сприймається як крайнощі. Якщо призвали до лав ЗСУ, то людина обов’язково загине. Якщо не з’явився до ТЦК, то штраф чи ув’язнення. Насправді запровадження штрафів це не більше, ніж спосіб мотивувати українців вчасно оновлювати дані.

Що кажуть українці

Однак прості українці не згодні з позицією Тимочка. Надто багато випадків смерті чоловіків прямо в ТЦК, десятки ситуацій, коли людей силою викрадають з вулиць для доставки в військкомати. Народ не довіряє представникам Територіальних центрів комплектування та соціального захисту, саме тому виникає така ситуація, що будь-що люди сприймають як крайність і очікують значних штрафів за будь-яке порушення.