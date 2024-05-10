Ідеально для пенсіонерів: в Київстар нагадали про їхній найдешевший тариф 

Один з найпопулярніших мобільних операторів України — Київстар, нагадав своїм клієнтам про найдешевший тариф без інтернету, який чудово підійде людям похилого віку та тим, хто не використовує трафік в рамках інших пакетів послуг. Про це йдеться в одному з коментарів на офіційній сторінці компанії Київстар в Фейсбуці.

Про що йдеться в коментарі

Один з абонентів запитує, чому він має платити за послуги, якими не користується. Наприклад, мобільний інтернет йому не потрібен, то чому потрібно сплачувати за це. Йому, як і більшості пенсіонерів, потрібен лише мобільний зв’язок. Абонент обурений, чому немає такого тарифу.

У відповідь, представники Київстару заявляються, що в компані є дешевий тариф — “Любов до батьків”, який підійде абонентам, що не користуються мобільним інтернетом.

Зазначимо, що відповідно до інформації на офіційному сайті Київстар, в рамках цього пакета надається безліміт на дзвінки в мережі, 50 хвилин на інші номери, 50 смс та 5 Гб мобільного інтернету. Цей тариф обійдеться лише в 125 гривень на місяць.

Крім того, абоненти Київстар скаржаться на те, що їх переводять на інші тарифи, які набагато дорожчі за попередні. Люди скаржаться, що дізнаються про підвищення цін випадково.

Що кажуть в Київстар

Представники Київстар оперативно реагують на звернення абонентів. Вони стверджують, що попереджають абонентів відповідно до чинного законодавства, тобто за 7 днів до того, як зміни наберуть чинності.

Додамо, що частина абонентів сплачує більше ще з 9 квітня, для інших вартість змінилася з першого травня. Загалом підвищення цін — це вимушений крок, адже Київстар постійно інвестує в розвиток мережі та встановлення джерел безперебійного живлення на базових підстанціях, щоб забезпечити доступ до мережі навіть під час блекаутів.