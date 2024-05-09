Такого не было несколько десятилетий: Землю ждут удары разрушительной магнитной бури

Коронные выбросы массы из Солнца, которая они произойдут, могут иметь более серьезные последствия для землян.

Детали

5 мая на Солнце произошли наиболее яркие вспышки, которые только можно представить. Это было две вспышки класса Х 1,3 и Х 1,2. Они пришлись на звездный регион солнечных пятен AR 3683. И хотя каждая из них. И хотя вспышки были краткосрочными, их влияние на Землю было ощутимым.

Сразу после этих вспышек на Земле были отмечены временные отключения радиосвязи. Ученые убеждены, что ситуация могла быть гораздо хуже, если бы эти вспышки сопровождались корональными выбросами массы, чего, к счастью, не произошло.

Метеорологическое бюро Великобритании отмечает, что корональные выбросы массы, направленные на Землю, не были найдены. Сейчас на Солнце есть десять областей солнечных пятен, но AR 3663 – наиболее активная из них. С момента появления он породил уже не менее 14 вспышек класса М и три вспышки класса Х. И ученые настаивают, что из этого региона может произойти еще не одна вспышка.

В целом солнечные вспышки – это мощные извержения плазмы с поверхности Солнца, которые меняют магнитные поля над солнечными пятнами. Они могут вызвать временные нарушения в ионосфере Земли и отключение радиосвязи.

Выбросы корональных масс могут иметь более серьезные последствия. Они вызывают магнитные бури, которые могут существенно повлиять на работу электросети, спутники и на навигационные системы. Так, магнитные бури самого высокого класса ожидаются восьмого мая.

Одно из самых впечатляющих явлений, которое может быть вызвано ВКМ – это полярное сияние. Это невероятное зрелище случается, когда солнечные частицы взаимодействуют с магнитосферой Земли, создают при этом невероятное свечение у полюсов. Кстати, недавно это явление наблюдали и в Украине, это объясняют истончением озонового слоя над страной из-за постоянных взрывов.