Такого не було кілька десятиліть: Землю чекають удари руйнівною магнітної бурі

Корональні викиди маси з Сонця, яка вони відбудуться, можуть мати більш серйозні наслідки для землян.

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5 травня на Сонці відбулися найбільш яскраві спалахи, які тільки можна уявити. Це було два спалахи класу Х 1,3 та Х 1,2. Вони прийшлися на зірковий регіон сонячних плям AR 3683. І хоча кожна з них. І хоч спалахи були короткостроковими, їх вплив на Землю був відчутним.

Одразу після цих спалахів на Землі були відмічені тимчасові відключення радіозв’язку. Вчені переконані, що ситуація могла бути набагато гіршою, якби ці спалахи супроводжувалися корональними викидами маси, чого, на щастя, не сталося.

Метеорологічне бюро Великобританії зазначає, що корональні викиди маси, направлені на Землю, не були знайдені. Зараз на Сонці є десять областей сонячних плям, але AR 3663 — найбільш активна з них. З моменту появи він породив вже не менше 14 спалахів класу М та три спалахи класу Х. І вчені наполягають, що з цього регіону може статися ще не один спалах.

Загалом сонячні спалахи — це потужні виверження плазми з поверхні Сонця, які змінюють магнітні поля над сонячними плямами. Вони можуть викликати тимчасові порушення в іоносфері Землі та відключення радіозв’язку.

Викиди корональних мас можуть мати більш серйозні наслідки. Вони викликають магнітні бурі, які можуть суттєво вплинути на роботу електромережі, супутники та на навігаційні системи. Так, магнітні бурі найвищого класу очікуються восьмого травня.

Одне з найбільш вражаючих явищ, яке може бути викликане ВКМ — це полярне сяйво. Це неймовірне видовище трапляється, коли сонячні частинки взаємодіють з магнітосферою Землі, створюють при цьому неймовірне світіння біля полюсів. До речі, нещодавно це явище спостерігали і в Україні, це пояснюють стоншенням озонового шару над країною через постійні вибухи.