Стало известно, когда закончится война: в монастыре нашли древнее пророчество старца

Многие астрологи и тарологи пытаются угадать дату окончания войны между Россией и Украиной. Некоторые утверждают, что победа будет быстрой, другие – что война продлится еще не один год. А вот старец Ефрем убежден, что уже в этом году наша страна получит долгожданный покой. Соответствующее видео опубликовано на YouTube канале «Украинский молитвенник».

О чем еще говорится в пророчестве

Отмечается, что пророчество старца было найдено в глубинах одного из православных монастырей. В нем мудрец предрекал все конфликты 20 века, включая войну, которая сейчас идет в Украине.

По словам уже покойного Ефрема, перед победой Украины «появится знак надежды для народа, который мужественно стоит за сою свободу под покровом благословенного неба». Мудрец отмечал, что Украина найдет свой путь к миру и восстановлению в 2024 году, когда «солнце снова взойдет над зелеными лугами и золотыми полями».

Ранее мольфар из Карпат сообщал, что предвестником нашей победы будет знак в небе. В конце апреля жители многих регионов Украины видели яркий свет в небе, вероятно, это будет метеорит или что-то подобное. Соответственно, многие люди восприняли это как знак.

Верить или нет подобным пророчествам, решать только вам. С одной стороны небесные тела действительно предрекают судьбы и влияют на нашу жизнь. Но насколько это актуально в ситуации, которая сложилась в Украине. Война сейчас продолжается, конечно помощь наших западных партнеров с высокой вероятностью позволит испортить планы российских оккупантов по наступлению на Харьков, Сумы или Запорожье. Что касается контрнаступательных действий наших защитников, то по прогнозам экспертов это станет возможным не ранее 2025 года. При этом есть большие надежды на помощь наших западных партнеров, если они усилят оказание помощи Украине, то мы сможем успешно вернуть оккупированные территории.