Стало відомо, коли закінчиться війна: в монастирі знайшли древнє пророцтво старця

Чимало астрологів та тарологів намагаються вгадати дату закінчення війни між росією та Україною. Дехто стверджує, що перемога буде швидкою, другі — що війна триватиме ще не один рік. А от старець Єфрем переконаний, що вже цього року наша країна здобуде довгоочікуваний спокій. Відповідне відео опубліковане на YouTube каналі “Український молитовник”.

Про ще йдеться у пророцтві

Зазначається, що пророцтво старця було знайдене в глибинах одного з православних монастирів. В ньому мудрець передрікав всі конфлікти 20 століття, включно з війною, яка зараз триває в Україні.

За словами вже покійного Єфрема, перед перемогою України “з’явиться знак надії для народу, який мужньо стоїть за сою свободу під покровом благословенного неба”. Мудрець наголошував на тому, що Україна знайде свій шлях до миру і відновлення у 2024 році, коли “сонце знову зійде над зеленими лугами та золотими полями”.

Раніше мольфар з Карпат повідомляв, що передвісником нашої перемоги буде знак в небі. Наприкінці квітня жителі багатьох регіонів України бачили яскраве світло в небі, ймовірно, це буде метеорит чи щось подібне. Відповідно, багато людей сприйняли це як знак.

Вірити чи ні подібним пророцтвам, вирішувати тільки вам. З одного боку небесні тіла справді передрікають долі та впливають на наше життя. Але наскільки це актуально в ситуації, яка склалася в Україні. Війна наразі триває, звісно допомога наших західних партнерів з високою ймовірністю дозволить зіпсувати плани російських окупантів щодо наступу на Харків, Суми чи Запоріжжя. Щодо контрнаступальних дій наших захисників, то за прогнозами експертів це стане можливим не раніше 2025 року. При цьому є великі надії на допомогу наших західних партнерів, якщо вони посилять надання допомоги Україні, то ми зможемо успішно повернути окуповані території.