Украинцев штрафуют на 17-34 000 гривен за перевод с карты на карту: кто в зоне риска

Всем известно, что банки мониторят использование карточных счетов. В случае подозрительных операций могут заблокировать счет и еще и наложить немалый штраф.

Большинство украинцев регулярно переводят кому-то деньги с карты на карту за какие-то покупки или услуги. В таком случае следует понимать, что когда речь идет о несистематических операциях на небольшие суммы, то автоматическая система контроля банка вряд ли обратит внимание на такую транзакцию.

Чей счет могут заблокировать

Если лицо регулярно получает определенные суммы денег с разных счетов, которые не принадлежат родственникам или другим связанным лицам, то карточный счет могут заблокировать. После этого банк будет требовать от клиента объяснения о происхождении средств.

если человек не сможет дать четкое объяснение и соответственно предоставить документы о происхождении средств, то его счет так и останется заблокированным;

при этом данные о подозрительной деятельности будут переданы в компетентные органы, например, если подозрение в ведении незаконной предпринимательской деятельности, то банк сообщит об этом в налоговую.

В таком случае лицу могут начислить штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Также налоговики могут изъять товар и незаконно полученные деньги.

Что касается автоматических систем безопасности банков, то они особое внимание обращают на все транзакции на сумму свыше 400 тысяч гривен. Их точно придется обосновать происхождение средств перед банком.

Другие крупные суммы могут привлечь внимание автоматизированной системы. Банки сообщают, что такие меры безопасности нужны не только для выявления лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. Главная цель отслеживания подозрительных операций – выявление торговцев наркотиками, мошенников и других лиц, совершающих противозаконные действия.

В общем, если лицо официально работает и платит налоги, и при этом не ведет незаконную предпринимательскую деятельность, то вряд ли его карточку заблокируют.