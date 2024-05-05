Українців штрафують на 17-34 000 гривень за переказ з картки на картку: хто в зоні ризику

Всім відомо, що банки моніторять використання карткових рахунків. У разі підозрілих операцій можуть заблокувати рахунок та ще й накласти чималий штраф.

Більшість українців регулярно переказують комусь гроші з картки на картку за якісь покупки чи послуги. В такому разі слід розуміти, що коли йдеться про несистематичні операції на невеликі суми, то автоматична система контролю банку навряд чи зверне увагу на таку транзакцію.

Чий рахунок можуть заблокувати

Якщо особа регулярно отримує певні суми грошей з різних рахунків, які не належать родичам чи іншим. пов’язаним особам, то картковий рахунок можуть заблокувати. Після цього банк буде вимагати від клієнта пояснення про походження коштів.

якщо людина не зможе дати чітке пояснення і відповідно надати документи про походження коштів, то її рахунок так і залишиться заблокованим;

при цьому дані про підозрілу діяльність буде передано до компетентних органів, наприклад, якщо підозра у веденні незаконної підприємницької діяльності, то банк сповістить про це в податкову.

В такому разі особі можуть нарахувати штраф у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень. Також податківці можуть вилучити товар та незаконно отримані гроші.

Щодо автоматичних систем безпеки банків, то вони особливу увагу звертають на всі транзакції на суму понад 400 тисяч гривень. Їх точно доведеться обґрунтувати походження коштів перед банком.

Інші великі суми можуть привернути увагу автоматизованої системи. Банки повідомляють, що такі заходи безпеки потрібні не лише для виявлення осіб, що ухиляються від сплати податків. Головна мета відстеження підозрілих операцій — виявлення торговців наркотиками, шахраїв та інших осіб, які чинять протизаконні дії.

Загалом, якщо особа офіційно працює та сплачує податки, і при цьому не веде незаконну підприємницьку діяльність, то навряд чи її картку заблокують.