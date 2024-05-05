Банки будут требовать документы при продаже или покупке валюты: опубликованы условия

В Украине покупать и продавать валюту можно фактически без ограничений. Но если вы планируете проводить операции на сумму более 400 тысяч гривен в эквиваленте, то придется пройти идентификацию и предоставить документы, которые подтвердят источник средств. Об этом говорится в разъяснении, которое обнародовали на сайте ПриватБанка.

Детали

В сообщении ПриватБанка говорится о том, что операции покупки иностранной валюты у клиентов проводятся без ограничений. Если сумма валюты, которую покупают у клиента превышает 400 тысяч гривен (в эквиваленте), то клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник происхождения средств и пройти идентификацию.

По операциям продажи наличных долларов, которые ранее были куплены в отделении банка, то при превышении лимита в 400 тысяч гривен клиент должен предоставить документы о происхождении средств и пройти идентификацию. Иначе он получит отказ.

Можно ли снять средства с валютной карты в Украине

Снятие валюты возможно, но Национальный банк Украины установил определенные ограничения:

в гривне – 100 тысяч гривен в день;

в валюте счета – 100 тысяч гривен в эквиваленте в день.

За пределами Украины также действуют ограничения. Поэтому с карты украинского банка можно снять:

не более 50 тысяч гривен в эквиваленте в месяц с гривневых счетов;

12 500 гривен в эквиваленте на семь календарных дней с 21 июля 2022 года, ранее этот лимит устанавливался на месяц;

до 100 тысяч гривен в эквиваленте в день с валютных счетов.

Напомним, что ранее начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой сообщал, что в мае этого года в украинских банках и обменных может существенно измениться курс наличного доллара. При этом это будет более заметным на курсе продажи.

В целом сейчас курс доллара приблизился к значению почти 40 гривен за один зеленый.