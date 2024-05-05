Банки вимагатимуть документи під час продажу або купівлі валюти: опубліковано умови

В Україні купувати та продавати валюту можна фактично без обмежень. Але якщо ви плануєте проводити операції на суму понад 400 тисяч гривень в еквіваленті, то доведеться пройти ідентифікацію та надати документи, які підтвердять джерело коштів. Про це йдеться в роз’ясненні, яке оприлюднили на сайті ПриватБанку.

Деталі

У повідомленні ПриватБанку йдеться про те, що операції купівлі іноземної валюти в клієнтів проводяться без обмежень. Якщо сума валюти, яку купують в клієнта перевищує 400 тисяч гривень (в еквіваленті), то клієнт повинен надати документи, що підтверджують джерело походження коштів та пройти ідентифікацію.

Щодо операцій продажу готівкових доларів, які раніше були куплені у відділенні банку, то при перевищенні ліміту в 400 тисяч гривень клієнт повинен нажати документи про походження коштів та пройти ідентифікацію. Інакше він отримає відмову.

Чи можна зняти кошти з валютної картки в Україні

Зняття валюти можливе, але Національний банк України встановив певні обмеження:

в гривні — 100 тисяч гривень на день;

у валюті рахунку — 100 тисяч гривень в еквіваленті на день.

За межами України також діють обмеження. Тож з картки українського банку можна зняти:

не більше 50 тисяч гривень в еквіваленті на місяць з гривневих рахунків;

12 500 гривень в еквіваленті на сім календарних днів з 21 липня 2022 року, раніше цей ліміт встановлювався на місяць;

до 100 тисяч гривень в еквіваленті на день з валютних рахунків.

Нагадаємо, що раніше начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий повідомляв, що в травні цього року в українських банках та обмінних може суттєво змінитися курс готівкового долара. При цьому це буде більш помітним на курсі продажу.

Загалом зараз курс долара наблизився до 40 гривень за один зелений.