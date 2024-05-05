В Україні різко дорожчає популярний продукт: покупці масово від нього відмовляються

Ціни на продукти в магазинах і супермаркетах — це майже щодня якийсь сюрприз. Не знаєш, що суттєво подорожчає, а що подешевшає вже завтра. Наприклад, цибуля, яка донедавна коштувала приблизно 7-8 гривень за кілограм, вже коштує 15-18 гривень, тобто майже на 50% дорожче порівняно з минулим тижнем. Експерти зазначають, що ціна на цибулю зросла, адже вже не всі фермери мають минулорічні запаси. Відповідно пропозиція зменшена й фермери вирішили скористатися цим підіймаючи ціну. Однак щось пішло не так, й українці просто відмовляються від цього овочу.

Покупці незадоволені якістю цибулі

“Так, станом на 1 травня фермери пропонують цибулю в межах 12-18 грн/кг ($0,30-0,45/кг), що в середньому на 39% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Водночас вони зізнаються, що суттєво підвищити ціни їм поки не вдається, оскільки покупці все частіше залишаються незадоволеними якістю цибулі“, – зазначають аналітики.

Це й не дивно, адже цибуля простояла на складах всю зиму і навіть при найкращих умовах для зберігання вона може не мати тих смакових властивостей, що, наприклад, восени.

Подібна ситуація нещодавно була з картоплею, коли її ціна зросла більш ніж до 30 гривень за кілограм. Однак й тоді фермерам не вдалося багато заробити, адже попит на картоплю різко знизився. Наразі ж українці кажуть, що будуть менше купувати цибулю, а ще замінюватимуть її зеленою цибулькою, яка в багатьох вже зійшла на грядках.

Що ще подорожчало?

Наразі перед Великоднем подорожчало буквально все, однак це циклічне явище й після свят ціни трішки знизяться. Щодо тривалого подорожчання, то воно стосується молочної продукції: сир, сметана, масло та молоко. Сир подорожчав на 30%. Також вищі ціни спостерігаються й на м’ясну продукцію: сире м’ясо, а також ковбасні вироби.